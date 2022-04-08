أسرع و أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE مجانا 2022

هناك الكثير من الألعاب الإلكترونية المتواجدة ولكن تظل لعبة ببجي PUBG من أكثر الألعاب استخداما في جميع دول العالم، وهذا لأن اللعبة تعتمد على روح القتالية و هذا يخلق حالة من التشويق والإثارة ويزيد من الحالة الحماسية للاعبيين، وبعد أن أصبحت اللعبة متوفرة على الجهاز المحمول هناك الملايين الذين قاموا بتحميل اللعبة، ومن أكثر الأشياء التي يبحث عنها لاعبي ببجي PUBG هو طريقة شحن شدات ببجي، حيث تستطيع اللاعبين من خلال شدات ببجي شراء الأسلحة و المعدات و الأدوات التي تساعدهم على الفوز على المنافسين ويستطيعون التأهل إلى الأدوار و المرحل الأصعب.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عبر ID

هناك الكثير من المواقع التي يمكنك من خلالها شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE ولكننا سنقدم لكم أفضل الطرق لشحن شدات ببجي وهو من خلال موقع Midasbuy عبر ID والخطوات هي:

في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي Midasbuy.

بعد ذلك قم بإدخال رقم معرف اللاعب رقم الايدي ID.

على الفور سيظهر أمامك مجموعة من العروض لشحن شدات ببجي.

قم باختيار العرض المناسب ثم قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة.

بعد ذلك قم بالنقر على شراء.

انتظر قليلاً وسيتم شحن شدات اللعبة.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE عبر بطاقات جوجل بلاي

تعد بطاقات جوجل بلاي من أشهر وأسهل الطرق لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE طريقة الشحن هي:

أولا قم بالدخول إلى لعبة ببجي PUBG.

ثم قم بالدخول إلى إعدادات اللعبة.

بعد ذلك قم بالنقر على الشدات.

ثم قم باختيار طريقة الشراء عبر متجر جوجل بلاي Google Play.

بعد ذلك قم باختيار عدد الشدات المطلوبة.

للتأكد من شحن الشدات قم بالدخول إلى اللعبة و الذهاب إلى الشدات للتأكد.

طريقة شحن شدات بيجي عبر الموقع الرسمي

يعد الموقع الرسمي من أمن و أفضل الطرق لشحن شدات ببجي، الطريقة هي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي.

ثم قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية، اختيار رمز الدولة.

بعد ذلك قم بتسجيل كود الدولة.

قم بتحديد عدد الشدات المطلوبة.

اختيار طريقة الدفع و ادخال رقم الايدي ID.

ثم النقر على شحن.

شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE

تعد لعبة ببجي PUBG من أكثر الألعاب استخداما في جميع دول العالم لذلك يبحث الجميع دائمًا على طريقة شحن شدات ببجي موبايل و سنقدم لكم آمن وأسرع طريقة لشحن شدات ببجي موبايل وهي:

أولا قم بالدخول إلى موقع ببجي.

ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على شحن شدات ببجي.

قم بتحديد عدد الشدات، اختيار طريقة الدفع.

ثم قم بإدخال رقم ID.

ثم النقر على شحن.

تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 2022

قد أعلن مطورين لعبة ببجي PUBG عن تحديث الجديد للعبة ببجي موبايل فهو من أقوى و أفضل التحديثات التي تشهدها اللعبة، حيث تم إضافة الكثير من التحسينات في العبة وايضا يوجد الكثير من المكافآت والجوائز عند تنزيل التحديث الجديد و يمكنك تنزيل التحديث الجديد لانظمة الاندرويد من هنا، لأنظمة الايفون من هنا.