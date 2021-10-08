أسرع وأسهل طريقة لشحن شدات ببجي Pubg Mobile 2021 للاندوريد وآيفون والحصول علي 1000 شدات والعديد من الهدايا
لعبة ببجي Pubg من أكثر الألعاب القتالية التي يعشقها ملايين الأشخاص حيث يستخدمها ملايين اللاعبين كل يوم كما تتميز هذه اللعبة بأنها تتناسب مع كافة الفئات العمرية وتتميز بأنها سهلة في الإستخدام لهذا استطاعت أن تحقق هذا النجاح الكبير منذ أن ظهرت 23 مارس عام 2017م، ويستمر مؤسسي اللعبة في تطويرها و تحديثها باصدار نسخ جديدة، ولهذا من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل مستمر هي طريقة لشحن شدات ببجي والحصول على هدايا بطريقة مضمونة وآمنة وهذا ما سوف نقدمه لكم.
شحن شدات ببجي الموبايل Pubg Mobile للاندرويد
هناك ملايين اللاعبين الذين يبحثون عن طريقة لشحن شدات ببجي الموبايل الاندرويد، وتستطيع الشحن من خلال هذه الخطوات التالية:
- أولاً عليك التأكد من وجود رصيد لكي تستطيع الشحن.
- ثم الذهاب إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي.
- سوف تظهر امامك الصفحه الرئيسية للموقع قم باختيار شحن شدات ببجي، ثم قم بتحديد كمية الشحن.
- سوف يتطلب منك إدخال بعض البيانات والمعلومات من اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، الرقم السري.
- ثم عليك كتابة رقم ID الخاص بك.
- الضغط على تأكيد الشحن.
- على الفور يتم شحن الجواهر في اللعبة وتستطيع استخدامها.
شحن شدات ببجي الموبايل Pubg Mobile للايفون
هناك الآلاف من مالكي هاتف الايفون الذين يبحثون عن طريقة لشحن شدات ببجي، لذلك سنقدم لكم أفضل طريقة لشحن شدات ببجي لهواتف الآيفون من خلال موقع Midasbuy وتستطيع الشحن بالخطوات التالية:
- الدخول على موقع Midasbuy.
- ستظهر لك على الفور الصفحة الرسمية، قم بتسجيل الدخول في الموقع.
- عليك إدخال بعض البيانات من البريد الإلكتروني والرقم السري، وإدخال رقم معرفة اللاعب.
- ثم اختيار شراء شدات، وتحديد العدد المطلوب شرائه.
- ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة.
- ثم الضغط على تأكيد عملية الشحن، وسيتم الشحن على الفور.