أسرع طريقة لاسترجاع الارقام المحذوفة من الهاتف بدون برامج بخطوات بسيطة

من أكثر المشكلات التي قد تواجه عدد كبير جداً من الأشخاص هو فقدان او مسح أحد الأرقام دون قصد وتكون هذه الأرقام مهمة جدا على صاحبها ويصعب الوصول إليها مرة أخرى، وعند تغيير الهاتف أو شريحة الإتصال قد نفقد بعض الأرقام المهمة، ولذلك يلجأ عدد كبير جداً منا باستخدام البرامج استعادة الارقام المحذوفة ولكن هناك بعض البرامج الغير آمنة التي قد تؤدي إلى اختراق الهاتف ولذلك حرصنا على تقديم بعض الطرق الآمنة استرجاع الارقام المحذوفة بكل سهولة من الهاتف بدون استخدام برامج خلال 5 دقائق سيتم استيراد الأرقام التي تم حذفها.

استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف عن طريق الشريحه

في حالة فقدان جميع الأرقام المسجلة على الهاتف مرة واحدة دون حذف لابد اولا من التأكد من شريحة الهاتف إذا كانت موجودة أو تم إزالتها، في حال كانت الشريحة متواجدة يمكنك استيراد الارقام من خلال خاصية استيراد الاسماء من الهاتف وهذه الخاصية متوفرة في جميع الأنظمة الاندرويد والايفون، الطريقة هي:

أولا قم بفتح جهازك المحمول.

ثم الدخول إلى جهات الاتصال، من أعلى الشاشة قم بالدخول إلى الإعدادات.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على استرداد الأسماء Import/Export contact.

بعد ذلك قم بتحديد الشريحة الأولى أم الثانية.

ثم اختيار حساب الايميل.

على الفور سيظهر أمامك جميع الأسماء المسجلة.

قم بتحديد جميع الأسماء ثم الضغط على تصديرها إلى ذاكرة الهاتف.

هكذا سيتم استرجاع جميع الأسماء والأرقام المسجلة على الهاتف مرة أخرى، وفي حالة عدم ظهور أرقام إذا لم يتم حفظ الاسماء على الشريحة.

استعادة الارقام المحذوفة عن طريق الجيميل Gmail أو حساب جوجل

هناك طريقة أخرى يمكنك عن طريقها استرجاع الارقام المحذوفة، ومن أسهل هذه الطرق عن طريق الجيميل Gmail من خلال مزامنة جهات الاتصال، الطريقة هي:

أولا قم بالدخول إلى الجيميل Gmail.

ثم قم بالنقر على 3 نقاط أعلى الشاشة والدخول إلى جهات الاتصال.

على الفور سيظهر أمامك جميع جهات الاتصال التي نمت تزامنها على الهاتف.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

سيظهر أمامك الأسماء المسجلة، إذا لم تظهر قم بالدخول إلى الإعدادات ثم الحسابات ثم المزامنة.

ثم قم بالنقر على تصدير الأسماء.

لابد أن تقوم بمزامنة حساب الجيميل Gmail مع جهات الاتصال، لكي تظهر لك جهات الاتصال.