أسرع طريقة استعادة البيانات من هاتف ايفون قديم إلى اخر جديد عبر iCloud ونقل البيانات

بالتزامن مع اطلاق شركة “ابل” العملاقة والرائدة في مجال التكنولوجيا سلسلة هواتفها الجديدة والتي تضم:” iPhone 13 وiPhone 13 Pro”، ومع بدء مرحلة البيع الأولى واقبال الالاف من الاشخاص على مستوى العالم على شراء تلك الهواتف ذات المواصفات الرائعة، فأن هناك الالاف منهم يستعد إستعادة بياناتهم الشخصية من نسخة iCloud الاحتياطية، وقد أوضح موقع “howtogeek” من خلال تقرير منشور أنه من الأفضل إجراء نقل بيانات مستخدمي الايفون الشخصية المحفوظة على الجهاز القديم إلى الهاتف الجديدة بطريقة سريعة وسهلة.

طريقة استعادة البيانات من هاتف ايفون قديم إلى اخر جديد

وخلال دقائق معدودة يمكنك استعادة بياناتك إلى هاتف آيفون الجديد الخاص بك من خلال النسخة الاحتياطية الموجودة على iCloud، وفي هذه الحالة سيتم تسجيل خروج معظم حساباتك من الهاتف القديم، وعند اجراء عملية نقل البيانات من ايفون قديم إلى أخر جديد ظل جميع حساباتك مسجلة ومحفوظة على الجهازين، لذلك بمجرد إتمام النقل يمكنك استخدام هاتفك الجديد فورا، حيث تتم عملية استعادة البيانات خلال دقائق معدودة بكفاءة عالية.

طريقة لنقل البيانات من هاتف ايفون قديم إلى اخر جديد

ولنقل البيانات من هاتفك الايفون القديم إلى الجديد اتبع ما يلي: