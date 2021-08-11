أسرار تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بعد التحديث
أعلنت القائمون عن تطوير لعبة ببجي موبايل عن تحديث جديد يزيد من تشويق وإثارة اللعب PUBG NEW STATE، ومع هذا التحديث ظهرت أسرار تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE نوضحها إليكم عبر هذا التقرير عبر موقعكم نجوم مصرية، تعد لعبة ببجي من أفضل الألعاب الإلكترونية الحديثة في العام الماضي من حيث ارتفاع نسب من يلعبن هذه اللعبة التنافسية، التي تتطلب من اللاعبين قوة كبيرة في التركيز مع التسليح الجيد الذي يساعد اللاعبين على الفوز، لهذا نقوم في هذه التدوينية بتوضيح أهم الأسرار الخفية التي تساهم بشكل كبير في الفوز والحصول على المركز الأول.
أسرار تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بعد التحديث
أحد أبرز طرق النجاح في تعلم لعب ببجي موبايل بسرعة فائقة هو اللعب الجماعي مع من أشخاص تمارس اللعب منذ فترة طويلة ولديهم خبرة كبيرة، حيث هذا الأمر يساعدك على اكتساب بعض المهارات بشكل أسرع، كم ستعرف كيف تتجنب الموت حتي النهاية، بالإضافة إلي التعلم السريع على أفضل معدات القتال التي توفر إليكم النتيجة السريعة في قتل المنافسين.
أحد أهم الأسرار التي تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل اختيار المنطقة الأمنة للسقوط وعدم النزول في منطقة مكشوفة، يجب عليك أن تنزل في منطقة قريبة من مبني سكني أو سطح بعيدا عن الشوارع المكشوفة، حاول بطريقة سريعة أن تختبي بعد السقوط بسرعة ومحاولة جمع الأسلحة والمعدات اللازمة للعب، حيث دائماً ما تكون الأسلحة واحدة من أهم عوامل النجاح في لعبة ببجي، لذا يمكنكم الإطلاع على كيفية شحن ببجي مجانا.
كيف تفوز في لعبة ببجي
كي تستطيع أن تتمكن من الفوز في لعبة ببجي عليك أن تعلم جيدا أن اختيار السيارة المناسبة يساعدك في تخطي عقبات كثيرة في لعبة ببجي، لذا عليك باختيار نوع السيارة التي تحمل سرعة عالية وغير مكشوفة، حيث تعد افضل أنواع السيارات حالياً في لعبة ببجي موبايل UAZ، الجدير بالذكر أن صعوبة اختيار السيارة المناسبة أمر يتطلب منك البحث على جانب الطريق في الخريطة، ونوضح إليكم افضل أنواع السيارات المستعملة في لعبة ببجي في الفقرة التالية، ونذكركم بأسهل طرق شحن ببجي مجاناً.
افضل السيارات التي تساعدك في الفوز في ببجي
|سيارات Rony
|تتميز في استخدام النقل الجماعي.
|سيارات Dacia
|تتحمل عدد كبير من الركاب.
|سيارات mirado
|تتميز بسرعتها الفائقة.
|سيارات Buggy
|لا يحب استخدامها إلا في الحالات الخاصة نظراً لأنها مكسوفة
|سيارات UAZ
|تتميز بأنها من اكثر السيارات أمانا من حيث قوة هيكل السيارة
وصلنا إلي ختام شرح أسرار تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بعد التحديث.