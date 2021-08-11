أعلنت القائمون عن تطوير لعبة ببجي موبايل عن تحديث جديد يزيد من تشويق وإثارة اللعب PUBG NEW STATE، ومع هذا التحديث ظهرت أسرار تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE نوضحها إليكم عبر هذا التقرير عبر موقعكم نجوم مصرية، تعد لعبة ببجي من أفضل الألعاب الإلكترونية الحديثة في العام الماضي من حيث ارتفاع نسب من يلعبن هذه اللعبة التنافسية، التي تتطلب من اللاعبين قوة كبيرة في التركيز مع التسليح الجيد الذي يساعد اللاعبين على الفوز، لهذا نقوم في هذه التدوينية بتوضيح أهم الأسرار الخفية التي تساهم بشكل كبير في الفوز والحصول على المركز الأول.

أسرار تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بعد التحديث

أحد أبرز طرق النجاح في تعلم لعب ببجي موبايل بسرعة فائقة هو اللعب الجماعي مع من أشخاص تمارس اللعب منذ فترة طويلة ولديهم خبرة كبيرة، حيث هذا الأمر يساعدك على اكتساب بعض المهارات بشكل أسرع، كم ستعرف كيف تتجنب الموت حتي النهاية، بالإضافة إلي التعلم السريع على أفضل معدات القتال التي توفر إليكم النتيجة السريعة في قتل المنافسين.



أحد أهم الأسرار التي تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل اختيار المنطقة الأمنة للسقوط وعدم النزول في منطقة مكشوفة، يجب عليك أن تنزل في منطقة قريبة من مبني سكني أو سطح بعيدا عن الشوارع المكشوفة، حاول بطريقة سريعة أن تختبي بعد السقوط بسرعة ومحاولة جمع الأسلحة والمعدات اللازمة للعب، حيث دائماً ما تكون الأسلحة واحدة من أهم عوامل النجاح في لعبة ببجي، لذا يمكنكم الإطلاع على كيفية شحن ببجي مجانا.

كيف تفوز في لعبة ببجي

كي تستطيع أن تتمكن من الفوز في لعبة ببجي عليك أن تعلم جيدا أن اختيار السيارة المناسبة يساعدك في تخطي عقبات كثيرة في لعبة ببجي، لذا عليك باختيار نوع السيارة التي تحمل سرعة عالية وغير مكشوفة، حيث تعد افضل أنواع السيارات حالياً في لعبة ببجي موبايل UAZ، الجدير بالذكر أن صعوبة اختيار السيارة المناسبة أمر يتطلب منك البحث على جانب الطريق في الخريطة، ونوضح إليكم افضل أنواع السيارات المستعملة في لعبة ببجي في الفقرة التالية، ونذكركم بأسهل طرق شحن ببجي مجاناً.

افضل السيارات التي تساعدك في الفوز في ببجي

سيارات Rony تتميز في استخدام النقل الجماعي. سيارات Dacia تتحمل عدد كبير من الركاب. سيارات mirado تتميز بسرعتها الفائقة. سيارات Buggy لا يحب استخدامها إلا في الحالات الخاصة نظراً لأنها مكسوفة سيارات UAZ تتميز بأنها من اكثر السيارات أمانا من حيث قوة هيكل السيارة

وصلنا إلي ختام شرح أسرار تساعدك في الفوز في لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بعد التحديث.