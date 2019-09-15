” أستقبل الآن ” تردد قناة Mix Hollywood ميكس هوليود أحدث قنوات النايل سات لعرض أفلام الرعب

Mix Hollywood قناة ميكس هوليود نظراً لكثرة محبي أفلام الرعب فلم يعد الأمر مقتصر على عدد من القنوات المحددة بل أصبح هناك تنافس على تقديم قنوات جديدة تتنافس فيما بينها لتقديم أروع الأفلام ومن هذه القنوات المتعددة قناة ميكس هوليود الابنة الجديدة في عالم النايل سات تخصصت Mix Hollywood في تقديم باقة متميزة من أفلام الرعب الأجنبي والتي تجذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي لذا نقدم لكم تردد قناة ميكس هوليود على النايل سات.







قناة ميكس هوليود

من الإسم يتضح لنا إنها ميكس أي مزيج من الأفلام والمسلسلات ومن الواضح أن القائمون على القناة قد فضلوا عرض أفلام الرعب لما لتلك النوعية من الأفلام القاعدة العريقة من المشاهدين في جميع أرجاء الوطن العربي ولكن من المتوقع في القريب أن تكون قناة شاملة كافة أنواع الأفلام الأجنبية وجاء التوقع من مسمى ميكس هوليود.







تردد قناة Mix Hollywood

بعض من برامج قناة ميكس هوليود

مسلسلGotham# في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ونزيد ساعة لتوقيت المملكة العربية السعودية، يمكنكم ضبط الريسيفر الخاص بكم على الترددات الموضحة أعلاه فحتى الآن لايوجد سوى هذا التردد فقط.

كما ذكرنا أن القناة تعرض باقة من أفلام الرعب و المسلسلات الأجنبية لتلبية رغبات محبي المسلسلات الأجنبي والأفلام.