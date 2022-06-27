أستراليا تفرض غرامة بقيمة 9.7 مليون دولار على شركة Samsung

قامت أستراليا بتغريم شركة Samsung الكورية بمبلغ كبير تبلغ قيمته 9.7 مليون دولار٬ نتيجة لحملة تسويقية مُضللة أكدت فيها أن بعض هواتفها كانت مقاومة للماء، وذلك بعد دعوى قضائية حديثة ضد الشركة في أستراليا.

وجاء ذلك بعد أن قامت Samsung بتشغيل إعلانات ترويجية في حملات تسويقية كانت قد تمت خلال الفترة المُمتدة من مارس 2016 إلى أكتوبر 2018، أكدت فيها عن بعض أجهزتها مقاومة للمياه في حمامات السباحة، وعلى الشاطئ خلافًا للتعليمات المُشار إليها على موقع Samsung الإلكتروني.

ما هي الأجهزة المعنية؟

كانت الإعلانات التسويقية خلال تلك الفترة المُحددة تهدف إلى الترويج لسلسلة هواتف Galaxy A بالإضافة إلى سلسلة هواتف Galaxy S7 و Galaxy S8، حيث يأتي هذه الإصدارات مع معايير ميزة مقاومة المياه “IP68” تصل إلى مدة 30 دقيقة، بعمق يصل إلى 1.5 م، لكن هذه المعايير لا تشمل المياه العذبة.

ونتيجة لهذه الإعلانات الترويجية المضللة، استعرضت لجنة “ACCC”، وهي لجنة حماية المستهلك في دولة أستراليا، مئات الشكاوى من المستخدمين التي تشير إلى أن الإعلانات الترويجية لهذه الإصدارات كانت كاذبة وغير صحيحة، حيث تم تعطيل الأجهزة المستخدمين مباشرة بعد تعرضها للمياه، لذلك تم تغريم شركة سامسونج بملغ 9.7 مليون دولار بسبب الإعلانات الترويجية غير الصحيحة والمُضللة للمستخدمين.

ولم تتضمن تلك الأجهزة التي ظهرت في الإعلانات التشويقية معايير ميزة هو “IP68” المقاومة للماء تمامًا للماء، لأن هذه الميزة تأتي مع قيود تتطلب الحذر الشديد عند استعمالها من طرف المستخدمين.