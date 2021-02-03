أسباب توقيف وتعليق دفعات غوغل ادسنس 2021

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعين موقع “نجوم مصرية” اليوم بإذن الله سوف نتعرف على موضوع مهم جدا وهو خاص بــ غوغل ادسنس وما هي الأسباب التي من خلالها يتعرض الكثير من مستخدمي شركة غوغل أدسنس لتوقيف الأرباح او تعليقها للذلك سوف نكشف لكم العديد من القوانين الصادرة سنة 2021 والتي تنظم عمل المواقع والقنوات وأصحاب التطبيقات والالعاب.

نلاحظ انه هناك العديد من أصحاب المدونات والقنوات على اليوتيوب تعمل يوميا على جلب المال والارباح من شركة غوغل ادسنس عن طريق الإعلانات لكن بمجرد وصول يوم إستلام الدفعات تجد ان الارباح لم ترسل حتى و ان البنك لم يتوصل بأي من أرباح وعندما يستفسر هؤلاء الأشخاص عن أسباب تعليق الدفعات وعدم إرسالها من طرف شركة google adsense لا يجدون جواب كافي لسبب تعليق أرباحهم.

ولكن لو حاول أصحاب المواقع والقنوات التغيير من أفكارهم وقرائة قوانين شركة غوغل ادسنس والسياسة الجديدة التي وضعتها فأنا متاكد انهم سوف يجدون الأسباب الحقيقة التي أدت إلى تعليق أرباحهم او توقيفها.

إذا أردت فعلا معرفة سبب تعليق الأرباح الخاصة بدفعات أدسنس او توقيفها ما عليك سوى متابعة هذا الموضوع من البداية إلى النهاية لمعرفة جميع الأسباب وتعرف أيضا ما يجب عليك القيام به أثناء توقيف او تعليق أربحاك في ادسنس.

أسباب توقيف وتعليق دفعات أدسنس

1- لم تقم بتحديد طريقة دفع الأرباح : من بين اهم الأسباب عدم تحديد بنك لإستلام الأرباح أو يوجد لديك خطأ ما في وضع بيانات البنك الذي سوف تستلم عليه أرباح غوغل ادسنس

2- وصو البن كود والتحقق منه : عدم وصول البن كود الذي من خلاله تثبت ملكيتك لحساب غوغل ادسنس الخاص بك، البن كود يرسل إلى عنوانك الشخصي الذي وضعته على الحساب ومدة وصوله من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب كل بلد أو يمكن إثبات ملكيتك لحساب google adsense عن طريقة بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر او رخصة السياقة وذلك بتصوير البطاقة من الجهتين وإرسالها على رابط إثبات الملكية لــ غوغل أدسنس .

3- الزيارات الغير صالحة أو النقارات الغير شرعية :إذا اكتشفت Google adsense ان هناك حركة مرور وهمية او زيارات ذات جودة مشكوك فيها ، فمن المحتمل أن تقوم بتعطيل حسابك AdSense و هذا لحماية المعلنين والناشرين الشرعيين الآخرين. وكذلك النقرات الغير شرعية والتي يتم إستخدامها عن طريق برامج او مواقع او تطبيقات من اجل زيادة الربح بطرق غير شرعية هنا سوف يتم توقيف أرباحك وخصم كل الأرباح الغير شرعية التي حققتها من خلال هاته الطريقة ومن المحتمل الغلق النهائي لحسابك على غوغل ادسنس.

4- توقيف الأرباح بسبب إعلانات غوغل : الكل يتسائل ما هي إعلانات غوغل وكيف يتم توقيف الأرباح من خلالها، مثال على ذلك: هو انه عندما تقوم شركة غوغل ادورد بإقراضك من اجل القيام بحملة إعلانية وعندما يصل يوم تسديد القرض ولم تسدد ذلك القرض للشركة غوغل أدورد فانت هنا سوف تتسبب بمشكلة للنفسك وهي توقيف او تعليق أرباحك على غوغل أدسنس حتى تسدد ذلك القرض للشركة غوغل ادورد وكما تعلم فإن غوغل شركة واحدة ولديها العديد من الخدمات منها غوغل أدسنس وغوغل أدورد وغوغل بلاي ..إلخ

هاته هي مجمل الأسباب التي تؤدي إلى تعليق او توقيف دفعات ادسنس وكنصيحة لكم ومن خلال موقع “نجوم مصرية” عليكم الإطلاع جيدا على قوانين شركة غوغل ادسنس وتلتزمو بها لكي لا تقعوا في أي مشك قد يتسبب بتوقيف او تعليق ارباحكم على google adsense.