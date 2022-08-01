أسباب تقييد حساب الانستقرام وطريقة تفعيله مرة أخرى

من أهم المشاكل التي يتعرض لها مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي ويحرصون على حلها هي تقييد حساب الانستقرام الخاص بهم، حيث يتعرض الحساب للحظر دون معرفة سبب واضح لحدوث ذلك، ويرغب الكثير من مستخدمي تطبيق الانستقرام لتفادي تلك المشكلة وكذلك معرفة أسباب حدوثها, خاصة إذا كانت تلك الصفحات أو الحسابات ذات مشروع استثماري أو لأحد الشخصيات العامة أو المشاهير، فمن غير المستحب إطلاقاً خسارة الحساب بعد وصوله لعدد كبير من المتابعين.

أسباب تقييد حساب الانستقرام

قبل التعرف على طريقة حل تلك المشكلة لا بد من معرفة الأسباب وراء حدوثها لتجنبها من جانب أصحاب الحسابات:

قيام صاحب الحساب بنشر فيديو أو صورة تتضمن محتوى غير لائق أو تعبر عن العنف وتشجعه.

انتحال شخصية أخرى من خلال إنشاء حساب باسمها.

محاولة صاحب الحساب إلى بيعه أو بيع المتابعين له على التطبيق لصفحات أخرى.

كتابة تعليق به ألفاظ خارجة أو استخدام لفظ خارج بأحد المنشورات على التطبيق.

الإفصاح عن معلومات شخصية جداً مثل رقم البطاقة لشخص آخر.

مشاركة منشورات تنتهك الآداب العامة للمجتمع ومعاييره.

القيام خلال مدة قصيرة بالعديد من الإعجابات على المنشورات وبشكل متكرر.

تسجيل الإعجاب بعدد كبير من الصفحات خلال فترة زمنية قصيرة.

تفعيل الأمان الخاص بالحساب على التطبيق من خلال رقم الهاتف والرمز الشخصي.

حل مشكلة تقييد حسابي انستقرام

في حال تم القيام بأحد الأمور السابقة، فعلى صاحب الحساب القيام بالإجراءات التالية لاسترجاع الحساب مرة أخرى:

1. في البداية يتم تسجيل الدخول للحساب المقيد ستظهر رسالة يوجد خطأ ما يتم النقر على مزيد من المعلومات.

2. يلاحظ ظهور صفحة أخرى مضمونها أن حساب الشخص مقيد يتم النقر على أخبرنا أسفل الشاشة.

3. على صاحب الحساب التأكيد بأن الحساب تم غلقه أو تقييده بالخطأ من خلال الضغط على كلمة نعم.

4. تظهر صفحة يتم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بها ثم إرسال.

5. بعد مرور عدة ساعات بانتظار رد إدارة الانستقرام يتم مراسلة صاحب الحساب على البريد الإلكتروني الخاص به.

6. عليه تنفيذ الطلبات الموجه إليه وهي صورة شخصية واضحة له وورقه مكتوب بها اسم الحساب الخاص به على إنستجرام.

7. لا بد من القيام بتلك الخطوتين بشكل سريع لسرعة استرجاع الحساب في أقرب وقت ممكن.

8. يتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الحساب المقيد مضمونها إدخال البيانات مرة أخرى.

9. يتم الانتظار لبعض الوقت لحين انتهاء التطبيق من مراجعة البيانات والتأكد منها وتفعيل الحساب مرة أخرى.

نصائح لتفادي مشكلة التقييد