أسباب تعطل فيس بوك وواتساب وخبير أمن معلومات يكشف التفاصيل

كشف منذ قليل الخبير في أمن المعلومات المهندس وليد حجاج عن آخر تطورات واقعة تعطل فيس بوك وواتساب وانستجرام خلال هذه الفترة، حيث اكد سيادته من خلال تصريحات إعلامية هامة أنه لم يتم الإعلان حتى الان عن أسباب تعطل التطبيقات السابق ذكرها، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى لتعطل التطبيقات ولكنها قد تعطلت خلال السنوات السابقة أكثر من مرة.

تعطل فيس بوك وواتساب

وأضاف خبير أمن المعلومات من خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية ” عزة مصطفى” مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد الفضائية المصرية، أن العطل في التطبيقات قد يكون لعدة أسباب والتي من ضمنها عيوب في البرامج او خلال عمليات التحديث، كما أوضح أنه قد يكون العطل أو الخلل نتيجة مجموعة من الهكرز.

وأوضح ” حجاج” أن عطل فيس بوك وواتساب وانستجرام قد يكون بسبب هجمة على سيرفرات التطبيقات وضغط كبير تسبب في عطل الخدمتين، ومن المتوقع ان ترجع الخدمات خلال الساعات القليلة القادمة، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من إدارة التطبيقات عن سبب العطل الذي ضرب تلك التطبيقات خلال الساعات القليلة الماضية وحتى الآن.

تسبب عطل اليوم في انخفاض أسهم شركة الفيسبوك، حيث تعرضت الشركة لخسائر فادحة، وسوف نوافيكم بالتفاصيل خلال الفترة القليلة القادمة عبر موقعكم نجوم مصرية.