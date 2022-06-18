أسباب انهيار سعر عملة البيتكوين Bitcoin وهبوط السعر إلى ما قبل عام 2017

لا صوت يعلو الآن فوق صوت الانهيار الكبير في سوق العملات المشفرة Crypto Currency وعلى رأسها العملة الرئيسة في هذا العالم وهي عملة البيتكوين Bitcoin.

فقد تعرضت عملة البيتكوين Bitcoin إلى انهيار كبير ومتواصل في السعر منذ أكثر من شهرين متتالين ومازال متواصل حتى هذه اللحظة ولا أحد من المحللين يعلم متى يمكن توقف هذا النزيف في القيمة السوقية لعملة البيتكوين BTC ومعها عدد كبير من العملات الإلكترونية Digital Currency الأخرى التي تأثرت بانهيار العملة الأكبر في هذا المجال التي يقاس عليها مدى التقدم في حجم الاستثمارات في مجال الكريبتو.

تعد عملة البيتكوين Bitcoin هي العملة المسيطرة لسوق تداول العملات البديلة Alt Coins حيث تستحوذ وحدها على أكثر من 46% من حجم التداول في هذه الأسواق على المنصات المختلفة.

وتراجع سعر عملة البيتكوين Bitcoin بشكل حاد وكبير خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد ارتفاع مفاجئ وصل فيه سعر العملة إلى أكثر من 69 ألف دولار أمريكي وكاد أن يقترب من عتبة 70 ألف، أما الآن فهو يصارع علي سعر 17 ألف دولار أمريكي للعملة الواحدة وبهذا السعر تعود عملة البيتكوين Bitcoin للوراء وتحديدا إلى عام 2017 حيث وصل البيتكوين BTC أول مرة إلى هذا السعر في طريقة للصعود الكبير الذي توقع المستثمرون أنه سيواصل الارتفاع حتى يلامس سعر 100 ألف دولار أمريكي للبيتكوين الواحد.

وقد ساهمت عدة أحداث اقتصادية وسياسية على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة على دفع سعر عملة البيتكوين Bitcoin Price إلى الوراء وأهمها التضخم الكبير الذي شاهدته الولايات المتحدة الأمريكية الذي صاحبها ارتفاع عملة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وعلى رأسها البيتكوين.

وساهمت الصراعات والحرب في شرق أوربا في زيادة هذا التراجع الحاد في أسعار سوق الكريبتو عموما، وأيضا انهيار نظام Terra البيئي وانخفاض عملاته كان له تأثير كبير جدا في تذبذب الأسعار مع ما تعرضت له شبكة Celsius للإقراض من حادث توقفت علي أثرة أيضا.

وقد انخفضت علمة البيتكوين Bitcoin في آخر 24 ساعة فقط حوالي 3% من سعرها ومن قيمتها السوقية أيضا والانهيار يوميا في تزايد مستمر من حيث نسبة الخسارة.