أزمة التصميم الحاد: خبراء يكشفون سبب خدوش طلاء آيفون 17 برو.. وحلول مؤقتة تقدمها أبل للمتضررين

أثارت صور ومقاطع فيديو انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول متانة هواتف آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، بالإضافة إلى طرازات iPhone Air، بعد ظهور علامات خدوش وتلف على بعض الأجهزة المعروضة داخل متاجر أبل ومتاجر التجزئة.

أبل ترد: السبب “حوامل العرض القديمة”

في محاولة لتهدئة المخاوف، أصدرت شركة أبل بياناً أوضحت فيه أن العلامات التي ظهرت على الهواتف المعروضة تعود إلى استخدام “حوامل العرض المغناطيسية” (MagSafe risers) القديمة والمهترئة في متاجرها.

توضيح أبل : ذكرت الشركة، وفقاً لموقع CNET، أن هذه الحوامل تسببت في انتقال مواد منها إلى أسطح الهواتف، مما أعطى “انطباعاً بوجود خدوش على الجزء الخلفي من الأجهزة”.

الحل المؤقت والدائم: أكدت أبل أن هذه العلامات ليست دائمة، ويمكن إزالتها بسهولة عبر عملية تنظيف بسيطة. كما أشارت إلى أنها تعمل على معالجة المشكلة بشكل جذري من خلال استبدال جميع الحوامل المتضررة داخل متاجرها ومتاجر شركات الاتصالات التي تبيع أجهزتها.

شكوك حول متانة طلاء الكاميرا

رغم توضيح أبل بشأن الخدوش الخلفية، تصاعد الجدل بعد أن لاحظ مستخدمون ومراجعون تقنيون علامات تقشر أو خدش على حواف منطقة الكاميرا الخلفية تحديداً في طرازات “برو”، مما أثار تساؤلات حول متانة طبقة الطلاء المؤكسد المستخدمة.

اختبار زاك نيلسون: أظهر المدون التقني الشهير، زاك نيلسون، عبر قناته JerryRigEverything على يوتيوب، أن احتكاك قطعة نقدية بزوايا وحدة الكاميرا يؤدي إلى تقشر طبقة الطلاء، كاشفاً عن المعدن الموجود أسفلها.

مخالفة المعايير: أشار نيلسون إلى أن التصميم الحاد لحواف وحدة الكاميرا يخالف معايير ISO الخاصة بالطلاء المؤكسد، والتي تتطلب أن يكون نصف قطر الزاوية أكبر بـ10 مرات من سُمك الطلاء، وهو ما لم يتحقق في تصميم آيفون 17 برو.

تحليل iFixit: المشكلة في “التصميم الحاد”

أكد موقع iFixit، المتخصص في تحليل الأجهزة، أن المشكلة لا تتعلق بجودة مادة الألومنيوم، بل بـالتصميم الحاد لحواف الكاميرا.

هشاشة على الحواف: أوضح شهرام مختاري، كبير فنيي التفكيك في iFixit، أن الطبقة المؤكسدة تلتصق جيداً على الأسطح المستوية، لكنها تكون هشة وعُرضة للتقشر على الحواف عند تعرضها لأي ضغط أو احتكاك بسيط، واصفاً الظاهرة بالمصطلح التقني Spalling (تفتت الطبقة السطحية نتيجة الإجهاد الموضعي).

مقارنة بالطرازات الأخرى: لفت مختاري إلى أن هذا النوع من التقشر لم يُرصد بالحدة نفسها على طرازات iPhone Air أو آيفون 17 الأساسي، حيث أن ظهر هذه الأجهزة مصنوع من الزجاج أو الزجاج السيراميكي، وليس الألومنيوم المؤكسد.

أبل تطمئن وتوصي باستخدام واقي الشاشة

في ردها على هذه الملاحظات، أكدت أبل أن عملية الطلاء المستخدمة في إصدارات “برو” تتفوق على المعايير الصناعية، خاصة فيما يتعلق بـالصلابة الميكروية، لكنها أقرت بأن الاستخدام اليومي قد يؤدي إلى ظهور علامات بسيطة نتيجة الاحتكاك العادي.