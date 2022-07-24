أرخص هواتف هذا العام Tecno Pop 5X بمواصفات رائعة والسعر ب 1200 جنية فقط
تطلق شركة تكنو Tecno أرخص هواتفها الذكية الجديدة 2022 هاتف Tecno Pop 5X الهاتف يتميز بسعره الرخيص مقارنة مع مواصفاته الرائعة، كما يتميز الهاتف بتصميمه البسيط والأنيق يصل وزن الهاتف 150 جرام، حيث يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4000 ملي امبير، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.52 بوصة يصل دقتها 1600×720 بكسل من نوع IPS LCD الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الرابع 4G.
مواصفات هاتف Tecno Pop 5X
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|نظام التشغيل
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Tecno Pop 5X
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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محتوى علبة هاتف Tecno Pop 5X
- جهاز Tecno Pop 5X.
- شاحن.
- كابل USB.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- سماعات.
- جراب للحماية.
- كتيب التعليمات.
عيوب هاتف Tecno Pop 5X
- لا يدعم الشحن السريع.
- الهاتف لا يدعم تقنية NFC.
- دقة الكاميرا الخلفية ضعيفة.
- الشاشة لا تدعم معدل تحديث، كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
سعر هاتف Tecno Pop 5X
تم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية والعربية في شهر يناير 2022 بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 70 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 1200 جنيه مصري.
- في السعودية 330 ريال سعودي.