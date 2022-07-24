أرخص هواتف هذا العام Tecno Pop 5X بمواصفات رائعة والسعر ب 1200 جنية فقط

تطلق شركة تكنو Tecno أرخص هواتفها الذكية الجديدة 2022 هاتف Tecno Pop 5X الهاتف يتميز بسعره الرخيص مقارنة مع مواصفاته الرائعة، كما يتميز الهاتف بتصميمه البسيط والأنيق يصل وزن الهاتف 150 جرام، حيث يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4000 ملي امبير، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.52 بوصة يصل دقتها 1600×720 بكسل من نوع IPS LCD الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

مواصفات هاتف Tecno Pop 5X

التصميم والأبعاد يتميز الهاتف بتصميمه البسيط والأنيق.

مصنوع من الخلف و بأطار من البلاستيك، واجهة من الزجاج.

وزن الهاتف 150 جرام.

طوله 166 مم، عرض 75.9 مم، سمك 8.5 مم.

الهاتف متوفر باللون الأزرق، الأسود، الأخضر. الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.52 بوصة.

دقة الشاشة 1600×720 بكسل.

نظام التشغيل نظام التشغيل الاندرويد Android 10. المعالج نظام المعالجة من نوع Unisoc SC9832E (28nm).

معالج رسوم من نوع Mali-T820 MP1.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 32 ميجا بكسل.

الذاكرة العشوائية 2 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 4000 ملي أمبير.

الإتصالات يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع نانو سيم NaNo SIM.

يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

GPS.

يدعم الراديو. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدروان.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Tecno Pop 5X

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0.

تدعم تقنية HDR.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 8 ميجا بكسل.

دقة الكاميرا الثانية 0.3 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة بدقة 0.3 ميجا بكسل.

تدعم تقنية HDR.

فلاش ليد.

دقة الفيديو 1080P FHD.

محتوى علبة هاتف Tecno Pop 5X

جهاز Tecno Pop 5X.

شاحن.

كابل USB.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سماعات.

جراب للحماية.

كتيب التعليمات.

عيوب هاتف Tecno Pop 5X

لا يدعم الشحن السريع.

الهاتف لا يدعم تقنية NFC.

دقة الكاميرا الخلفية ضعيفة.

الشاشة لا تدعم معدل تحديث، كان من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.

سعر هاتف Tecno Pop 5X

تم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية والعربية في شهر يناير 2022 بالأسعار التالية: