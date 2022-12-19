تقنية

أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة

برديس المتولي

أعلنت شركة لافا Lave عن أرخص هواتفها هذا العام 2022 المشابة لهاتف آيفون هاتف Lava Blaze Nxt الجديد، الهاتف يتميز بتصميمه العصري والشبابي، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، كما يضم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD كبيرة يصل حجمها 6.52 بوصة شديدة الوضوح يصل دقتها 1600×720 بكسل، الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة 6 19/12/2022 - 5:46 م

مواصفات هاتف Lava Blaze Nxt

التصميم والأبعاد 
  • تصميم الهاتف أنيق مشابهة لهاتف آيفون.
  • وزن الهاتف 203 جرام.
  • طوله 164.3 مم، عرض 76.3 مم، سمك 8.9 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، الأخضر، الأزرق، الأحمر.
الشاشة 
  • من نوع IPS LCD.
  • يصل حجمها 6.52 بوصة.
  • دقة الشاشة 1600×720 بكسل.
النظام 
  • نظام التشغيل الاندرويد Android 12.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Mediatek MT6765 Helio G37 (12 nm).
  • معالج رسوم PowerVR GE8320.
مواصفات هاتف Lava Blaze Nxt
مواصفات هاتف Lava Blaze Nxt
الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للهاتف 64 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.
  • يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
البطارية 
  • من نوع ليثيوم أيون.
  • يصل حجمها 5000 ملي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.
المستشعرات  
  • التسارع.
  • التقارب.
  • الدروان.
  • البوصلة.
  • البصمة.
الإتصالات 
  • يضم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم NaNo SIM، يدعم الهاتف حتى شبكة الجيل الرابع 4G.
  • البلوتوث Bluetooth.
  • الواي فاي Wi-Fi.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • Wi-Fi Direct.
  • GPS.

كاميرا هاتف Lava Blaze Nxt

كاميرا هاتف Lava Blaze Nxt
كاميرا هاتف Lava Blaze Nxt
الكاميرا الخلفية 
  • يضم كاميرا خلفية مزدوجة تصل دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بكسل.
  • دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل.
    فلاش ليد.
  • دقة الفيديو 1080p@30fps.
الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.
  • دقة الفيديو 1080p@30fps.

صور هاتف Lava Blaze Nxt

أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة 1 19/12/2022 - 5:46 م أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة 2 19/12/2022 - 5:46 م

أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة 3 19/12/2022 - 5:46 م أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة 4 19/12/2022 - 5:46 م أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة 5 19/12/2022 - 5:46 م
عيوب هاتف Lava Blaze Nxt

  • لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.
  • من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
  • لا يدعم تقنية NFC.

سعر هاتف Lava Blaze Nxt

تم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية في 2 ديسمبر 2022 بالأسعار التالية:

سعر هاتف Lava Blaze Nxt
سعر هاتف Lava Blaze Nxt
  • سعر الهاتف عالميًا 110 دولار أمريكي.
  • في السعودية 415 ريال سعودي.
  • ما يعادل في مصر 2700 جنية.
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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق

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