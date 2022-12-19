أرخص هواتف العام هاتف Lava Blaze Nxt المشابهة لهاتف آيفون بمواصفات قياسية والسعر منافسة
أعلنت شركة لافا Lave عن أرخص هواتفها هذا العام 2022 المشابة لهاتف آيفون هاتف Lava Blaze Nxt الجديد، الهاتف يتميز بتصميمه العصري والشبابي، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، كما يضم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD كبيرة يصل حجمها 6.52 بوصة شديدة الوضوح يصل دقتها 1600×720 بكسل، الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.
مواصفات هاتف Lava Blaze Nxt
|التصميم والأبعاد
|
|الشاشة
|
|النظام
|
|المعالج
|
|الذاكرة
|
|البطارية
|
|المستشعرات
|
|الإتصالات
|
كاميرا هاتف Lava Blaze Nxt
|الكاميرا الخلفية
|
|الكاميرا الأمامية
|
صور هاتف Lava Blaze Nxt
عيوب هاتف Lava Blaze Nxt
- لا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.
- من الأفضل أن تكون الشاشة من نوع AMOLED.
- لا يدعم تقنية NFC.
سعر هاتف Lava Blaze Nxt
تم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية في 2 ديسمبر 2022 بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 110 دولار أمريكي.
- في السعودية 415 ريال سعودي.
- ما يعادل في مصر 2700 جنية.