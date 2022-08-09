أرخص هواتف الأندرويد.. إنفينيكس تطلق هاتف Infinix Smart 6 HD المناسب لجميع الفئات

قامت شركة إنفينيكس بإطلاق هاتف جديد يحمل إسم Infinix Smart 6 HD، ويتميز هذا الهاتف بأنه مناسب لكل الفئات، وخاصة أصحاب الميزانيات المحدودة، كما جاء الهاتف بمواصفات ممتازة مقارنةً بسعره الأقل من الـ100 دولار، ولذلك فإن مميزات الهاتف لا تقارن بسعره الفعلي الزهيد جداً.

سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD

وفيما يلي ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD والتي جاءت وفق ما يلي.

مقاس الشاشة 6.6 بوصة جودة العرض HD+ معدل السطوع 500 شمعة| م تقريباً الكاميرا الأمامية منتصف أعلى الشاشة الكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل نوع المعالج Helio A22 الشركة المنتجة للمعالج ميديا تك التايوانية الرام 2 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت وقابلة للتوسعة

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بطارية هاتف Infinix Smart 6 HD

كما يأتي هاتف إنفينيكس Infinix Smart 6 HD ببطارية 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات،ويوجد من الهاتف العديد من الألوان من الأسود والأزرق والسماوي وغير ذلك.

سعر هاتف Infinix Smart 6 HD

1600 في مصر.

317 ريال في السعودية.

310 درهم في الإمارات.