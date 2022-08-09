تقنية

أرخص هواتف الأندرويد.. إنفينيكس تطلق هاتف Infinix Smart 6 HD المناسب لجميع الفئات

إسلام عوض

قامت شركة إنفينيكس بإطلاق هاتف جديد يحمل إسم Infinix Smart 6 HD، ويتميز هذا الهاتف بأنه مناسب لكل الفئات، وخاصة أصحاب الميزانيات المحدودة، كما جاء الهاتف بمواصفات ممتازة مقارنةً بسعره الأقل من الـ100 دولار، ولذلك فإن مميزات الهاتف لا تقارن بسعره الفعلي الزهيد جداً.

أرخص هواتف الأندرويد.. إنفينيكس تطلق هاتف Infinix Smart 6 HD المناسب لجميع الفئات

سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD

وفيما يلي ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD والتي جاءت وفق ما يلي.

مقاس الشاشة 6.6 بوصة
جودة العرض HD+
معدل السطوع 500 شمعة| م تقريباً
الكاميرا الأمامية منتصف أعلى الشاشة
الكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED
دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل
نوع المعالج Helio A22
الشركة المنتجة للمعالج ميديا تك التايوانية
الرام 2 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت وقابلة للتوسعة

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بطارية هاتف Infinix Smart 6 HD

كما يأتي هاتف إنفينيكس Infinix Smart 6 HD ببطارية 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات،ويوجد من الهاتف العديد من الألوان من الأسود والأزرق والسماوي وغير ذلك.

سعر هاتف Infinix Smart 6 HD

1600 في مصر.
317 ريال في السعودية.
310 درهم في الإمارات.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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