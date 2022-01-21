أرخص هواتفها تكنو Tecno Pova Neo ببطارية ضخمة و شاشة كبيرة وبمواصفات رائعة
تتميز شركة تكنو Tecno الصينية بهواتفها الاقتصادية التي تتمتع بمواصفات قياسية حيث أعلنت شركة تكنو Tecno عن إطلاق هاتف TECNO Pova Neo في الأسواق العربية بداية من شهر يناير 2022 الهاتف يضم مواصفات قياسية حيث يضم بطارية ضخمة يصل سعتها 6000 مللي امبير بشحن سريع بقوة 18 واط، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.8 بوصة من نوع IPS LCD تصل دقتها 720×1640 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.
مواصفات هاتف Tecno Pova Neo
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Tecno Pova Neo
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Tecno Pova Neo
- الهاتف لا يدعم تقنية NFC.
- لا يدعم الجيل الخامس 5G.
محتوى علبة هاتف Tecno Pova Neo
- جهاز Tecno Pova Neo.
- شاحن 18 واط.
- سماعات.
- كابل USB.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
سعر هاتف Tecno Pova Neo
تم إطلاق هاتف Tecno Pova Neo في الأسواق العالمية في شهر ديسمبر 2021 وتم توافره في الأسواق العربية بداية 2022 بالأسعار التالية:
|في الأسواق العالمية
|180 دولار أمريكي.
|ما يعادل في مصر
|2850 جنيه مصري.
|في السعودية
|680 ريال سعودي.
|في دولة الإمارات
|665 درهم إماراتي.
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