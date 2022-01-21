أرخص هواتفها تكنو Tecno Pova Neo ببطارية ضخمة و شاشة كبيرة وبمواصفات رائعة

تتميز شركة تكنو Tecno الصينية بهواتفها الاقتصادية التي تتمتع بمواصفات قياسية حيث أعلنت شركة تكنو Tecno عن إطلاق هاتف TECNO Pova Neo في الأسواق العربية بداية من شهر يناير 2022 الهاتف يضم مواصفات قياسية حيث يضم بطارية ضخمة يصل سعتها 6000 مللي امبير بشحن سريع بقوة 18 واط، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.8 بوصة من نوع IPS LCD تصل دقتها 720×1640 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.

مواصفات هاتف Tecno Pova Neo

التصميم والأبعاد الهاتف مصنوع من الخلف من البلاستيك.

طول الهاتف 171.4 مم، عرض 77.3 مم، سمك 9.1 مم.

يصل وزن الهاتف 191 جرام.

الهاتف متوفر باللون الأسود والأزرق والأخضر. الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.8 بوصة.

دقة الشاشة 1640×720 بوصة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد 11. المعالج نظام المعالجة من نوع Mediatek MT6762 Helio P22.

معالج رسوم PowerVR GE8320.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 64 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام. البطارية البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 6000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

الإتصالات الهاتف يضم شريحتين أتصال من نوع NaNo SIM.

يدعم البلوتوث.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

GPS.

يدعم الراديو. المستشعرات التسارع.

البصمة.

التقارب.

البوصلة.

مميزات كاميرا هاتف Tecno Pova Neo

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم كاميرا خلفية مزدوجة تصل دقتة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

بفلاش.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Tecno Pova Neo

الهاتف لا يدعم تقنية NFC.

لا يدعم الجيل الخامس 5G.

محتوى علبة هاتف Tecno Pova Neo

جهاز Tecno Pova Neo.

شاحن 18 واط.

سماعات.

كابل USB.

جراب للحماية.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سعر هاتف Tecno Pova Neo

تم إطلاق هاتف Tecno Pova Neo في الأسواق العالمية في شهر ديسمبر 2021 وتم توافره في الأسواق العربية بداية 2022 بالأسعار التالية: