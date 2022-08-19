أرخص هاتف من انفينيكس Infinix Smart 6 HD ببطارية ضخمة ومميزات رائعة

شركة انفينيكس Infinix تطلق أرخص هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Infinix Smart 6 HD الهاتف يتميز بسعره الرخيص جداً فهو موجه للفئات المتوسطة، حيث يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير كما يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح من نوع IPS LCD، يصل دقتها 1600×720 بكسل كبيرة يصل حجمها 6.6 بوصة، كما أن الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD

التصميم والأبعاد الهاتف يتميز بتصميمه البسيط جداً و الأنيق.

يصل وزن الهاتف 195 جرام.

الهاتف مصنوع من البلاستيك من الخلف ومن الزجاج من الإمام، و الإطار من البلاستيك. الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجمها 6.6 بوصة.

دقة الشاشة 1600×720 بكسل.

درجة سطوع الشاشة 500 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 11.

واجهة المستخدم XOS 7.6. المعالج نظام المعالجة من نوع Unisoc SC9863A (28nm).

معالج رسوم من نوع IMG8322.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 32 جيجابايت، 64 جيجابابت.

الذاكرة العشوائية 2، 3 جيجا رام.

الهاتف يسمح بتوسيع المساحة الداخلية. البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 5000 ملي أمبير.

لا يدعم الشحن السريع.

الإتصالات يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع نانو سيم Nano-SIM.

يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.

البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Dircet.

GPS.

يدعم الراديو. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

البوصلة.

البصمة.

كاميرا هاتف Infinix Smart 6 HD

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9.

فلاش ليد.

فلاش ليد. دقة الفيديو [email protected] الكاميرا الخلفية يضم كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0.

فلاش ليد مزدوج.

دقة الفيديو 1080P.

سعر هاتف Infinix Smart 6 HD

الهاتف تم الإعلان عن مواصفاته في شهر أبريل الماضي 2022 وأصبح الهاتف متوفر الآن في جميع الأسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية: