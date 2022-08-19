أرخص هاتف من انفينيكس Infinix Smart 6 HD ببطارية ضخمة ومميزات رائعة
شركة انفينيكس Infinix تطلق أرخص هواتفها الذكية لهذا العام 2022 هاتف Infinix Smart 6 HD الهاتف يتميز بسعره الرخيص جداً فهو موجه للفئات المتوسطة، حيث يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير كما يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح من نوع IPS LCD، يصل دقتها 1600×720 بكسل كبيرة يصل حجمها 6.6 بوصة، كما أن الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G.
مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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كاميرا هاتف Infinix Smart 6 HD
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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سعر هاتف Infinix Smart 6 HD
الهاتف تم الإعلان عن مواصفاته في شهر أبريل الماضي 2022 وأصبح الهاتف متوفر الآن في جميع الأسواق العالمية والعربية بالأسعار التالية:
- سعره عالميًا 80 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 1600 جنية مصري.
- في السعودية 317 ريال سعودي.