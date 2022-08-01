أرخص موبايل في العالم مع 12 جيجا رام.. “Oppo a97 5g” مواصفات وسعر جبار

قامت شركة OPPO بإزاحة الستار عن هاتفها الجديدة oppo a97 5g وهو خليفة oppo a96 من ناحية التصميم والشاشة والكاميرا مع تطور ملحوظ في الرامات وهي 12 جيجا رام مع مساحة 256 جيجا ومعالج قوي، جمع هذه المميزات بسعر خيالي، ويأتي هاتف أوبو الجديد في الفئة السعرية المتوسطة، فيها بنا نتعرف على مواصفات هاتف اوبو الجديد oppo a97 5g وسعره وموعد طرحه في الأسواق.

مواصفات oppo a97 5g

يعتمد الهاتف الذكي الجديد من أوبو على نظام التشغيل ColorOS 12، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 12.

الأبعاد: 164.4 × 75.7 × 8.4 ملم

الوزن: 190 جرام

الخامة: واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك

ميزات أخرى:

بطاقة SIM مزدوجة

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

دعم تقنية الـ WiFi

دعم تقنية Bluetooth

دعم تقنية GNSS

منفذ USB من النوع C

الشاشة: بحجم 6.6 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز

نوع الشاشة: IPS LCD

دقة الشاشة : 1080 × 2408 بكسل

الكاميرا الخلفية: اثنين

الكاميرا الأولى: 48 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.8

الكاميرا الثانية: 2 ميجابكسل (عمق)، فتحة f/2.4

مميزات أخرى: فلاش LED ، بانوراما ، HDR

الفيديو : [email protected]

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل ، HDR

فيديو : [email protected]

المعالج: معالج MediaTek Dimensity 810

معالج الرسوميات: Mali-G57 MC2

المساحة الداخلية: 256 جيجابايت

الرامات: 12 جيجابايت رام

البطارية: 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر

شحن سريع: 33 واط

الألوان: الأسود والأزرق

موعد نزول هاتف أوبو oppo a97 5g

تم طرح هاتف أوبو أي 97 5 جي في الأسواق الأوربية من يوم 20 يوليو ومن المتوقع ان يصل الى الأسواق العربية في 17 أغسطس المقبل

سعر oppo a97 5g