أرخص سعر في مصر.. مقارنة بين سعر ومواصفات أرخص 3 هواتف في مصر

يبحث الكثير من الأشخاص عن أرخص الهواتف التي تحتوي على مواصفات جيدة بالنسبة لسعرها، ولهذا قمنا بالبحث عن أفضل وأرخص الهواتف، وسوف نقوم في السطور التالية بذكر اسم الهاتف مع المواصفات الخاصة به والسعر.

هاتف أوبو OPPO A32

يأتي الهاتف مع تصميم أنيق وظهر مصنوع من البلاستيك.

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة HD.

يأتي الهاتف مع ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 + 2 + 2 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يدعم الهاتف مع معالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 460.

يتميز الهاتف ببطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

يتوفر الهاتف بسعر حوالي 2790 جنيه، لنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت.

هاتف هواوي Huawei Y8p

يأتي الهاتف مع شاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس 6.3 بوصة وبدقة Full HD+، مع تصميم يأتي من البلاستيك المقوى.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 + 8 + 2 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4000 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

يتوفر الهاتف بسعر حوالي 3666 جنيه للإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت.

هاتف هونر Honor 10X Lite

يأتي الهاتف بشاشة ضخمة بقياس6.67 بوصة.

يتميز ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير، تدعم ميزة الشخن السريع بقدرة 22.5 وات.

يدعم الهاتف مع معالج من نوع Kirin 710.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48+ 8+ 2+2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يتوفر الهاتف بسعر 3150 جنيه مصري.