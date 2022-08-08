أرخص أسعار شحن فورت نايت وطريقة سحرية للحصول على v-bucks مجانًا

هل تريد أن تعرف ما هي أسعار شحن فورت نايت؟، من أجل الحصول على النقود الإلكترونية داخل اللعبة، التي تساعدك على شراء العناصر والمهام والأدوات والأسلحة والإضافات الجديدة بكل سهولة، بالإضافة إلى الحصول على طريقة سحرية للحصول على v-bucks مجانًا، وهو ما نوضحه بالتفاصيل خلال السطور التالية، سواء الشحن المدفوع وأسعاره أو المجاني.

الحصول على V Bucks فورت نايت مجانًا

الكثير من لاعبي فورت نايت يتابعون V Bucks للحصول على الشحن مجاناً من خلال الهدايا أو عن طريق شراء وجمع المال من خلال V-Bucks، وعندما تقوم بتسجيل الدخول وتطلب المكافآت الخاصة بك، يتطلب من تسجيل الدخول بشكل يومي للعبة وممارسة المهام والوصول للمستويات المتقدمة، لكي تحصل على المكافآت فورًا.

فيبوكس فورتنايت اليومية

يستطيع اللاعبين الحصول على V Bucks مجانًا من خلال المهام اليومية والتحدي في وضع Save the World، حيث سيحصل اللاعبون على 50 V-Bucks لكل مهمة ويتم إكمالها كل واحد على حدة، كما يمكن للاعب أن يحصل على 100 V Bucks مجانًا من خلال إتمام المهمة الرئيسية في Storm Shield Defense Mode، ثم صرف V Bucks في Battle Royale لشراء متاجر سلسلة جديدة.

أسعار الشحن

كما يُمكنك ربح ما يعادل 300 V-Bucks عبر المشاركة في الأحداث مع كل من الأصدقاء في لعبة فورت نايت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واجتياز مستويات اللعبة دون القيام بشراء Battle Pass، ويتمتع اللاعبين بفرصة ربح تصاريح موسمية مستقبلية من V-Bucks إذا حققوا تقدمًا كافيًا في موسم واحد، ويوفر الموسم الثالث Fortnite القدرة على ربح 1500 نقود V-Bucks عند الوصول إلى Battle Pass المستوى 68.

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وعن أسعار الشحن المعروفة فتقدر بـ: