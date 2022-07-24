أربعة علامات تدل على أن شخص ما يتجسس على الواتس آب الخاص بك

يعد تطبيق التواصل الفوري واتس آب “whatsapp”، من أشهر التطبيقات المستخدمة في المحادثات في العالم، حيث إنه تطبيق سهل التعامل معه، وبه أمان عالي ويثق به الكثير من الناس على خلاف تطبيقات أخرى، ولكن مع التطور التكنولوجي الهائل، والثورة التكنولوجية الكبيرة، لا يمكن السيطرة على الهاكرز أو المتسللين للهواتف والتطبيقات والايميلات الخاصة بنا، لذلك نوضح لكم أربعة علامات تدل على أن شخص ما يتجسس على الواتس آب الخاص بك، ويجب عليك التركيز إذا كانت إحدى العلامات موجودة في الواتس آب الخاص بك لمعالجة الأمر سريعاً، وعدم ترك الواتس آب الخاص بك في أيدي المتسللين والمتطفلين.

علامات تدل على تجسس شخص على حساب الواتس آب

سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال أربعة علامات تدل على أن شخص ما يتجسس على الواتس آب الخاص بك، إذا وجدت إحدى العلامات على هاتفك أو في تطبيق الواتساب الموجود على هاتفك، يجب عليك حسم الموقف واتخاذ قرار اتجاه هذا الموقف.

العلامة الأولى :

إذا قمت بتسجيل بالرقم الخاص بك عبر هاتف آخر، فيمكن للمتسللين الوصول إلي بياناتك الموجودة على الواتس آب من خلال نسخها على الجهاز الخاص بهم.

العلامة الثانية :

إذا وجدت أي تطبيقات مخزنة على جهازك غير معروفة ولا تستخدمها قد يكون تطبيق تجسس على الواتس آب الخاص بك، فيجب عليك حذف التطبيقات الغير معروفة.

العلامة الثالثة :

إذا قمت بالدخول إلى واتساب ويب وظهر لك الرمز الكودي لفتح الواتساب على الكمبيوتر هذا يدل إنك غير مخترق، أما إذا لم يظهر لك الكود الرمزي على جهازك المحمول فهذا يدل على اختراق الواتس آب الخاص بك عن طريق الواتس آب ويب على جهاز كمبيوتر آخر.

العلامة الرابعة :

إذا حدث لهاتفك عطل وذهبت به لمحل لصيانة الهواتف المحمولة، ويكون الواتساب الخاص بك بلا حماية بواسطة البصمة أو البين كود، فيمكنه نسخ كل البيانات على جهازه المحمول من خلال الواتساب الخاص بك.

وبذلك نكون وضحنا لكم أربعة علامات تدل على أن شخص ما يتجسس على الواتس آب الخاص بك، وتابعونا لحماية أجهزتكم المحمولة سوف ننبهكم بكل جديد من خلال موقعنا نجوم مصرية.