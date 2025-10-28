أدوبي تطلق مساعدين ذكيين في فوتوشوب وAdobe Express وتعيد تعريف الإبداع الرقمي

أعلنت شركة أدوبي خلال مؤتمرها السنوي Adobe MAX 2025 عن إطلاق مساعدين جديدين يعملان بالذكاء الاصطناعي ضمن منتجاتها الشهيرة Adobe Express وAdobe Photoshop، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف طريقة إنشاء وتحرير المحتوى الإبداعي، كما تسعى الشركة من خلال هذه الأدوات إلى جعل التصميم أكثر سهولة وسرعة، مع الحفاظ على الجودة والدقة التي تشتهر بها تطبيقات Creative Cloud.

ووفقًا للبيان الرسمي المنشور على موقع Adobe Newsroom، تهدف الشركة من خلال هذه الإضافة إلى تسهيل إنشاء وتحرير المحتوى الإبداعي بطريقة أكثر سلاسة وذكاء، مع الحفاظ على دقة وجودة الأدوات الاحترافية التي تتميز بها أدوبي.

لكن المثير في هذه الخطوة أن أدوبي لا تسعى فقط لمجاراة الاتجاه السائد في الشركات التقنية، بل تهدف إلى الحفاظ على طابعها الفني الاحترافي، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا في التصميم لا بديلاً عن المصمم.

مساعد Adobe Express: تصميم بالمحادثة وفهم ذكي للسياق

قدمت أدوبي في تطبيق Adobe Express مساعدًا ذكيًا جديدًا يتيح للمستخدمين إنشاء الصور والتصاميم عبر محادثة نصية تفاعلية بدلًا من الأوامر المعقدة، حيث يمكن للمستخدم كتابة جمل بسيطة مثل: “حوّل الخلفية إلى ألوان دافئة” أو “اجعل التصميم بطابع شبابي”، ليقوم المساعد بتحليل الطلب وتنفيذه فورًا مع اقتراح تعديلات وفقًا لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيق.

ويمتاز المساعد بقدرته على فهم الطبقات والعناصر مثل الخطوط والألوان والصور والخلفيات، ليقترح تعديلات ذكية تحافظ على التوازن البصري في التصميم، كما يمكن التبديل بسهولة بين الوضع التفاعلي بالمحادثة وأدوات التحرير اليدوية، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر في التحكم في النتيجة النهائية.

هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التصميم، إذ تقترب أدوبي من نموذج “التصميم بالمحادثة” الذي ظهر مؤخرًا في أدوات مثل Canva Magic Write وMicrosoft Designer، لكنها تحافظ على مستوى التحكم الاحترافي الذي تفتقر إليه بعض المنصات المنافسة.

صورة توضح المساعد الذكي الجديد في Adobe Express.

مزايا إبداعية مدعومة بخبرة المحترفين

يعمل المساعد الذكي في Express بذكاء بصري متقدم، إذ يجمع بين نماذج Adobe Firefly ونماذج ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية، لاختيار الأداة الأنسب لكل مهمة، ويستند في توصياته إلى خبرة مصممين محترفين لتطبيق أفضل معايير الإبداع مثل:

تناغم الألوان وتوازنها.

التكوين البصري الاحترافي.

اختيار الخطوط المناسبة للهوية والعلامة التجارية.

بل ويمكنه تنفيذ مهام متقدمة مثل تحويل الصور إلى فيديوهات أو تغيير الطابع الكامل لحملة دعائية دون المساس بتفاصيل التصميم الأصلي.

دمج Adobe Express مع روبوتات الدردشة

أوضحت أدوبي أن منصة Adobe Express التي تشغل المساعد الذكي أصبحت تدعم التكامل مع أشهر منصات الدردشة، مما يسمح للمستخدم بإنشاء تصاميمه مباشرة عبر تطبيقات المراسلة، كما طرحت الشركة أداة جديدة للمطورين باسم Dev MCP Server، تمكنهم من بناء ميزات وإضافات جديدة للتطبيق عبر واجهة محادثة تفاعلية، في خطوة تهدف إلى جعل أدوات التصميم أكثر انفتاحاً وتفاعلاً.

المساعد الذكي في فوتوشوب: تحرير أسرع ونتائج أدق

أما في Adobe Photoshop، فقد طرحت أدوبي مساعدًا ذكياً داخل الشريط الجانبي يساعد في اختيار الكائنات وإنشاء الأقنعة (Masks) تلقائيًا، إضافة إلى تنفيذ مهام متكررة مثل إزالة الخلفيات وتعديل الألوان بسرعة فائقة، كما تُعد هذه الإضافة ثورة صغيرة في عالم التصميم الاحترافي، إذ تمنح المستخدم قدرة على التركيز في الفكرة الإبداعية بدلاً من إضاعة الوقت في التفاصيل التقنية.

مشروع Moonlight: رؤية مستقبلية للتكامل بين التطبيقات

تعمل أدوبي على تطوير مشروع جديد باسم Project Moonlight يهدف إلى ربط المساعدين الذكيين عبر تطبيقاتها المختلفة مثل Illustrator وPremiere Pro، ومن اللافت أن المشروع يسعى لجعل أدوات أدوبي تتفاعل مع أسلوب المصمم وتتعلم منه بمرور الوقت، لتصبح تجربة الاستخدام أكثر شخصية وذكاءً.

تحديثات إضافية في Creative Cloud

كشفت أدوبي عن مجموعة من الميزات الجديدة في تطبيقاتها، أبرزها:

دعم خاصية التوليد الذكي في فوتوشوب مع إمكانية اختيار نماذج خارجية ، لتحسين إزالة العناصر وتوسيع الصور بجودة عالية.

إضافة قناع ذكي للأجسام (AI Object Mask) في تطبيق Premiere Pro لتحديد وتتبع الأشخاص أو الأشياء داخل الفيديو وإجراء تعديلات على الألوان أو التأثيرات بسهولة.

أدوات مخصصة للشركات والمؤسسات

أعلنت أدوبي أن المساعد الذكي في Express سيتضمن أدوات موجهة للمؤسسات مثل:

قوالب مغلقة لضمان الالتزام بالهوية البصرية.

إنتاج جماعي للمحتوى لتوليد تصميمات متعددة بسرعة.

نظام مراجعة واعتماد داخلي لتسهيل التعاون بين الفرق.

وقد أكدت شركات عالمية مثل Workday وDentsu وLumen أن هذه الأدوات ستجعل إنشاء المحتوى أسرع وأكثر احترافية، حتى للموظفين غير المتخصصين بالتصميم.

التزام أدوبي بالإبداع المسؤول

أكدت أدوبي أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لدعم الإبداع وليس لاستبداله، مشيرة إلى التزامها بسياسات الشفافية وحماية حقوق المبدعين ضمن مبادرة Content Authenticity Initiative، وترى الشركة أن الجمع بين الخبرة البشرية والتقنيات الذكية هو السبيل الأمثل لصناعة محتوى يعكس الرؤية الإبداعية للمستخدم دون المساس بالأصالة.

بهذا التصريح، تسعى أدوبي للرد بشكل غير مباشر على الانتقادات الموجهة لمولدات الصور التي تُستخدم دون إذن من أصحاب الأعمال الأصلية.

التسعير والإتاحة

يتوفر المساعد الذكي حالياً في نسخة بيتا لمستخدمي Adobe Express Premium على أجهزة سطح المكتب، بينما سيُتاح لاحقاً لجميع المستخدمين من خلال نظام نقاط Firefly Generative Credits، مع إمكانية شراء حزم إضافية لزيادة الاستخدام.

بهذه الخطوة، تؤكد أدوبي ريادتها في مجال الذكاء الإبداعي عبر إطلاق مساعديها الذكيين في Adobe Express وفوتوشوب، مما يفتح آفاقاً جديدة لمصممين محترفين او مبتدئين على حد سواء.