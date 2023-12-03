أدوات الذكاء الاصطناعي تجتاح مجال الكتابة الإلكترونية في عام 2024

في أقرب وقت سنلاحظ أفضل نظم الذكاء الاصطناعي في معظم أدوات الكتابة والتدوين خصوصاً وأن هناك العديد من التطبيقات ومنها كانفا، ونوشن، وكرافت، وكودا، وغيرها من خدمات الكتابة تتسارع من أجل إضافة المزيد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك جوجل دوكس التي قامت بإضافة ميزة جديدة مشابهة للتلخيص، كما توجد شركات ناشئة قامت بتطوير خدمات كتابة جديدة بالكامل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تقليل الاحتكاك الفكري الذي نواجهه في كل مرة نبدأ فيها الكتابة من الصفر.

وقامت خدمة جاسبر للكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتجميع حوالي 125 مليون دولار من أصل 1.5 مليار وردت في تقييمها أن الحماس للكتابة السريعة واضح، ولكن الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي والكمية والسرعة يجب أن تتوقع هجوماً لاذعاً من محبي التفكير العميق والنوعية.

وتعتبر خدمة «بوستوايز إي» (Postwise.ai) الاي تقوم بتوليد أوتوماتيكي لأي تغريدة وذلك بمجرد طباعة المستخدم للموضوع الذي يرغب فيه ولكننا لسنا واثقين من أننا نحتاج إلى 10 أضعاف كمية المحتوى الآلي الرديء الذي ينتشر بسرعة غير مسبوقة في عالمنا اليوم.

أهم الأدوات

هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستحق التجربة ومن هذه الأدوات أداة ليكس، وتعد أداة «ليكس» (Lex) من الأدوات البسيطة والمصممة للعاملين في مجال التأليف والكتابة، وذلك لأنها لا تناسب التقنيين ومجموعات العمل في الشركات، كما أن هذه الأداة تساعد في الكتّابة ببراعة.

الصورة من موقع youcan

تعتمد أداة «ليكس» على محرك «أوبن إيه آي» وهو نفس المحرك الذي تستخدمه خدمة «كانفا دوكس»، ولكنها تفتقر إلى المزايا البصرية، ولكن بإمكانكم الاستفادة منها إذا كنتم ممن يكتبون كثيراً، ولكن من دون الحاجة إلى لائحة الخيارات الكبيرة المتاحة في «مايكروسوفت وورد»، تتوفر «ليكس» اليوم مجاناً، ولكن عبر لائحة انتظار.

مميزات الأداة

لا تزال الأداة في المرحلة التجريبية الخاصة، لكنّها تضم عدة مزايا ومنها: