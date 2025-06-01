أخيرًا إنستغرام يجلب الابتكار الذي طال انتظاره

أجرى إنستغرام تغييرًا جذريًا يؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم، حيث تراجعت المنصة عن ممارسة قص الصور التي لطالما تعرضت لانتقادات، وأعلنت أنها بدأت بدعم نسبة العرض إلى الارتفاع 3:4، الآن، لن يتم قص الصور الملتقطة بهذا التنسيق عند مشاركتها على المنصة، بل ستُعرض بكامل حجمها.

إنستغرام يقدم أخيرا الابتكار المتوقع

في بيانها، أكدت إنستغرام أن صيغة 3:4 هي نسبة التصوير الافتراضية في معظم كاميرات الهواتف الذكية، مع هذا التغيير، سيتجنب المستخدمون الحاجة إلى إعادة ترتيب صورهم خصيصًا لوسائل التواصل الاجتماعي أو فقدانها بسبب القص.

حتى الآن، كان إنستغرام يسمح بمشاركة الصور بنسبة عرض إلى ارتفاع قصوى تبلغ 4:5 بالتنسيق الرأسي، ولذلك، كانت الصور الملتقطة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:4، تحديدًا، تُقص تلقائيًا عند تحميلها إلى التطبيق، مما يتسبب في فقدان محتواها، سيتم حل هذه المشكلة مع اللائحة الجديدة.

أصبح بإمكانك الآن نشر الصور بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:4 دون الحاجة إلى قصّها، سواءً في المنشورات ذات الإطار الواحد أو المنشورات المتعددة التي تصل إلى 10 صور، ودون الحاجة إلى أي تعديلات إضافية من المستخدمين أثناء المشاركة، ستصل الصور إلى متابعيهم مباشرةً عند التقاطها.

يُعد هذا التغيير إحدى أحدث خطوات إنستغرام نحو توفير مرونة أكبر في تنسيقات المحتوى، على سبيل المثال، أشار تحديث آخر في يناير إلى أن الصور ستبدأ بالظهور في إطارات مستطيلة ضمن عرض شبكي على ملفات تعريف المستخدمين.

يُعد دعم نسبة 3:4 تطورًا إيجابيًا، خاصةً لمصوري الهواتف المحمولة والمستخدمين المهتمين بالترتيبات الجمالية.