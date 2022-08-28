أخيرا.. شركة سامسونج تستعد لطرح تحديث جديد لهواتف galaxy القديمة

بعد طول انتظار، قررت شركة سامسونج إطلاق بعض التحديثات لهواتف galaxy التي تم نزولها في الأسواق بداية من عام 2014 وحتى سنة 2018، وسوف يشمل التحديث إضافة طبقة أمان لهذه الهواتف وكذلك سد بعض الثغرات.

توقف التحديثات عن هواتف سامسونج القديمة

هناك عدة طرازات من موبايلات سامسونج القديمة توقفت تحديثات النظام الخاصة بها منذ سنوات، وهي مشكلة يعاني من الكثير من المستخدمين خاصة الذين لا يملكون المال من أجل شراء هاتف جديد.

ولذلك قررت شركة سامسونج طرح تحديثات لعدد كبير من الهواتف القديمة، الخاصة بفئة galaxy وأبرزها التالي:

هاتف سامسونج جالكسي galaxy S5 neo.

هاتف galaxy s6.

هاتف galaxy A7.

ليس ذلك فحسب وإنما سوف يتم طرح التحديث لعدد كبير من هواتف سامسونج جالكسي الأخرى.

كيف تعرف أن هاتفك شمله التحديث الجديد من سامسونج؟

إذا كنت تمتلك هاتف سامسونج قديم، وترغب في معرفة وصول التحديث إليه من عدمه، كل ما عليك هو اتباع الآتي:

الذهاب إلى الإعدادات.

أسفل القائمة قم بالنقر على كلمة تحديثات البرنامج.

بعد ذلك قم بالضغط على: تنزيل التحديثات يدويا.

انتظر قليلا وإذا كان هناك تحديث جديد لهاتفك سوف يظهر أمامك ويطالبك بالضغط على تحديث البرنامج.

هذا وقد ذكرت مجموعة من التقارير: أن تحديثات سامسونج للهواتف القديمة من فئة galaxy سوف تحصل على التحديث الجديد بشكل تدريجي في الفترة القادمة.