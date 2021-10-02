أخيراً windows 11.. مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من ويندوز 11 و5 شروط لتحميلها
قامت شركة مايكروسوفت بالإعلان عن إطلاقها نسخة جديدة من windows 11 “ويندوز 11″، وذلك في إطار استعداها لإطلاق النسخة النهائية قريباً.
مايكروسوفت تطلق نسخة جديدة من ويندوز 11
ووفق الخبراء فإن windows 11 سوف يقوف بتحسين أداء الحاسوب، وسوف تقلل استهلاك الطاقة بشكل كبير، كما أنها سوف تكون متوافقة مع أغلب الأجهزة بالرغم من عملها بإمكانيات قديمة.
✋ more days! #Windows11 pic.twitter.com/vCqeeFRHNn
— Windows (@Windows) September 30, 2021
ومن أجل تحميل نسخة windows 11 “ويندوز 11” يجب أن يكون الحاسب يتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون المعالج ثنائي بتردد 1 جيجا بايت، أو معالج أعلى بنوى أكثر.
- الرامات يجب أن تكون 4 جيجا بايت على الأقل.
- يجب أن تكون المساحة الداخلية للحاسبوب 64 جيجا بايت.
- يجب توافر معالج رسومات DirectX 12 أو معالج أحدث من ذلك.
- دقة الشاشة يجب أن تكون 720 بكسل والمقاس 9 بوصة على الأقل.
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ومن أجل الحصول على النظام الجديد يجب على المستخدم الدخول إلى إعدادت الجهاز ثم اختيار التحديث والأمان، ثم معاينة الإصدار، ثم القيام بالموافقة على شروط مايكروسوفت، وبعد التحميل عليك أن تعيد تشغيل الجهاز لتبيت النسخة الجديدة ويندوز 11.