أخيراً WhatsApp يفعلها.. واتساب يغازل مستخدميه بميزة جديدة طال انتظارها بعد هروب 7 مليون للتطبيق المنافس

شهد تطبيق المراسلات الفورية واتساب خلال الأيام الماضية خسارة كبيرة، وذلك عقب العطل الذي أصابه وأصاب جميع المنصات التابعة لـ فيس بوك، ولأول مرة يشهد التطبيق الأكثر شهرة وشعبية حالة من الهروب الجماعي بعد عدم تمكن المستخدمين من الوصول لرسائلهم ومحدثاتهم، وأكد مؤسس تطبيق تيلجرام أن أكثر من 7 مليون مستخدم تركوا WhatsApp وانتقلوا إلى تيلغرام.

واتساب يغازل مستخدميه بميزة جديدة طال انتظارها

ويحاول تطبيق واتس أب أن يستعيد ثقة مستخدميه مرة أخرى، بعد السمعة السيئة التي التصقت به على مدار الأيام الماضية، نتيجة العطل تارة، وبأسباب تتعلق بالخصوصية وبيانات المستخدمين تارة أخرى، وقيام دولتي تركيا وإيرلندا بفرض عقوبات مالية ضخمة على التطبيق للأسباب المذكورة.

واليوم وفي تطور جديد ومغازلة للمستخدمين، قام تطبيق واتساب بتطوير ميزة الرسائل الصوتية، حيث أتاح الآن ميزة الوقف المؤقت لتسجيل الرسائل الصوتية، والتي ستمنح المستخدم فرصة الوقف المؤقت للتسجيل من زر سيتم إتاحته للجميع، وفي حالة معاودة التسجيل يتم الضغط على زر استئناف التسجيل.

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وسوف تكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين ممن يرغبون في تسجيل الرسائل الصوتية، حيث أن المستخدم لن يضطر بعد اليوم إلى حذف الرسالة الصوتية وتسجيل رسالة أخرى حال انشغاله أو استقباله مكالمة هاتفية، وما عليه إلا الضغط على إيقاف ثم معاودة التسجيل في الوقت الذي يريد من خلال استئناف.