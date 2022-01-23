أخيراً WhatsApp يستجيب.. واتساب يعلن عن دراسته لتقنية ثورية جديدة طال انتظارها

إسلام عوض

ما زال تطبيق واتساب للمراسلات الفورية والأشهر عالمياً يبدع يوماً بعد يوم، ويضيف ميزات جديدة لتلبية رغبة المستخدمين، ومنذ بداية العام الجاري أطلق WhatsApp ما يقرب من 5 تحديثات جديدة ما زالت قيد التجربة الآن، وكانت التحديث الأبرز والذي أصبح متاحاً الآن لأجهزة أندرويد وآيفون، هو السماح للمستخدمين بالإتصال بأجهزة متعددة تصل إلى 4 أجهزة في وقت واحد ودون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت.

واتساب يعلن عن دراسته لتقنية ثورية جديدة تتعلق بالدردشة

تقنية واتساب الجديدة

واليوم أعلن WhatsApp عن قيامة بدراسة تقنية جديدة تسمح للمستخدم بنقل أرشيف الدردشة من جهاز أندرويد إلى “آي أو إس” أو العكس، وبدأ التطبيق بالفعل يختبر هذه التقنية، وذلك على أعداد محدودة من المستخدمين بنسخة “البيتا”.

أخيراً WhatsApp يستجيب.. واتساب يعلن عن دراسته لتقنية ثورية جديدة طال انتظارها 1 23/1/2022 - 1:33 م

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وكانت شركة سامسونج قد أعلنت في وقت سابق، عن تقنية مماثلة لتقنية واتساب هذه، ولكن هذه التقنية كانت خاصة بأجهزة سامسونج فقط، بحيث تسمح بنقل أرشيف WhatsApp بين الأجهزة الخاصة بها وأجهزة آيفون.

ويمكن لمتابعي موقع نجوم مصرية الإطلاع على جميع التحديثات والمزايا التي أطلقها تطبيق واتس آب منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى اليوم من خلال هذا الرابط.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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