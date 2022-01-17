أخيراً WhatsApp فعلها.. واتساب يتيح رسمياً أبرز مزاياه الثورية المتاحة بأقوى تطبيق منافس له

إسلام عوض

منذ شهور أعلن تطبيق واتساب عن إضافة ميزة ربط حساب WhatsApp بجهاز آخر، مع إمكانية استقبال وإرسال الرسائل دون اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت، وهذا الميزة طال انتظارها، بالرغم من أنها قيد التجربة منذ عدة شهور، لكن الآن أصبح الأمر متاحاً بشكل رسمي، وذلك وفق ما أعلنته صفحة الدعم الخاصة بواتس آب.

أخيراً WhatsApp فعلها.. واتساب يتيح رسمياً أبرز مزاياه الثورية المتاحة بأقوى تطبيق منافس له

واتساب يتيح رسمياً ميزة المراسلة بدون إنترنت

فبعد أن تربط حساب الواتس الخاص بك على جهاز كمبيوتر آخر وحتى أربعة أجهزة، يمكنك أن تستخدم الدردشة من أي جهاز من الأجهزة المرتبطة بالحساب، سواءً أكان الهاتف متصلاً بالإنترنت أو غير متصل، وكان WhatsApp  في السابق يمنع فتح الحساب من جهاز آخر دون اتصال الهاتف المسجل عليه الحساب بالإنترنت، فكان المستخدم إذا أراد الدردشة مع شخص آخر عبر جهاز كمبيوتر مثلاً، فإنه يجب أن يظل الهاتف متصلاً بالإنترنت.

أخيراً WhatsApp فعلها.. واتساب يتيح رسمياً أبرز مزاياه الثورية المتاحة بأقوى تطبيق منافس له 1 17/1/2022 - 1:33 م

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كيفية استخدم ميزة الأجهزة المرتبطة

وللإستفادة من ميزة إرسال واستقبال الرسائل من جهاز آخر دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت، اتبع الخطوات التالية

  • ادخل على إعدادات واتساب.
  • انقر على خيار الأجهزة المرتبطة.
  • ستفتح صفحة باسم “استخدام WhatsApp  على أجهزة أخرى”.
  • قم بربط حسابك بالأجهزة الأخرى.

أخيراً WhatsApp فعلها.. واتساب يتيح رسمياً أبرز مزاياه الثورية المتاحة بأقوى تطبيق منافس له 2 17/1/2022 - 1:33 م

ويذكر أن الميزة متاحة في أقوى التطبيقات المنافسة للواتساب وهو تطبيق تيلجرام، وبعد اتاحتها رسمياً بوتس أب، أصبح الآن بإمكان الأجهزة المرتبطة إرسال واستقبال الرسائل لمدة 14 يوم دون الحاجة لاتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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