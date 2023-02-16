أخيراً وبعد طول انتظار| نوكيا تطلق هاتف Nokia X30 5G المنافس لهواتف سامسونج وهواوي
قامت شركة نوكيا رسمياً بإطلاق هاتفها Nokia X30 5G في الهند، وذلك بعد فترة طويلة من إعلاناتها التشويقية ودعاياتها عن الهاتف بشكل كثيف خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن ينافس هاتف نوكيا الجديد هواتف سامسونج وهواوي من نفس الفئة.
مواصفات هاتف نوكيا Nokia X30 5G
كما جاء الإصدار الهندي الذي أطلقته نوكيا من هاتف Nokia X30 5G ، بنفس مواصفات النسخة العالمية، ومن أهم ما يميز الهاتف هو هيكلة القوي والمتين والذي تم صنعه بمواد صديقة للبيئة، تم إعادة تدويرها.
وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف نوكيا Nokia X30 5G والتي جاءت وفق ما يلي.
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|نوع الشاشة
|AMOLED
|مقياس الشاشة
|6.43 بوصة
|الجودة
|FHD +
|معدل التحديث
|90 هرتز
|درجة السطوع
|700 شمعة
|الدقة
|1080×2400 بيكسل
|زجاج الحماية
|Gorilla Glass Victus
|حاصل على معيار
|IP67 لمقاومة الغبار والماء
|نوع المعالج
|SM6375 Snapdragon 695 5G وبدقة تصنيع 6 نانو متر
|معالج الرسوميات
|Adreno 619
الكاميرات
- المستشعر الرئيسي 50 ميجا بيكسل.
- فتحة العدسة f / 1.8.
- تدعم التثبيت البصري.
- الكاميرا الثانية 13 ميجا بيكسل.
- دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
الذواكر والبطارية
- الرام 8 و6 جيجا بايت.
- الذاكرة الأساسية 256 و128 جيجا بايت.
- وزن الهاتف 185 جرام.
- سمك الهاتف 8 مم.
- عرض الهاتف 73.9 مم.
- طول الهاتف 158.9 مم.
- البطارية 4200 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- قوة الشحن السريع 33 وات.
- تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 20 فبراير الجاري.