أخيراً واتساب يفعلها ويضيف 3 ميزات ثورية جديدة والميزة الثالثة هي الأكثر إثارة

أعلن واتساب عن وجود 3 ميزات جديدة هي قيد الإختبار الآن، سيتم إضافتها قريباً للمستخدمين، وكان متوقعاً أن يقدم تطبيق المراسلات الفورية الأكثر شعبية حول العالم WhatsApp العديد من الميزات الهامة لينافس بها التطبيقات الأخرى، وخاصة بعد الغرامات المالية الضخمة التي فرضت عليه في بعض الدول الأوروبية نتيجة بيانات المستخدمين وأمور تتعلق بالخصوصية.

واتساب يفعلها ويضيف 3 ميزات ثورية جديدة

ووفق بعض المواقع التقنية، فإن هذه الميزات التي يعتزم واتس أب إطلاقها قريباً ما زالت قيد الإختبار الآن، ولم يتم إعلان الموعد المحدد لإضافتها، ولكن من المرجح أن يتم إطلاقها للمستخدمين خلال العام الجاري، وجاءت الميزات الثلاثة وفق ما يلي:

الميزة الأولى التي يعتزم واتساب إطلاقها قريباً هي ميزة إخفاء آخر ظهور، حيث يمكنك استبعاد بعض الأشخاص من رؤية اتصالك بالإنترنت.

أما الميزة الثانية فهي ميزة الملصقات المخصصة والتي تتيح للمستخدم إنشاء بعض الملصقات الخاصة، وتحويل الصور لملصقات، وإرسالها للأصدقاء كملصق وليس كصورة.

اقرأ أيضاً:

أما الميزة الثالثة فهي الميزة الأكثر إثارة، حيث سيقوم WhatsApp بضغط مقاطع الفيديو والصور، وذلك لتوفير مساحة كافية للمستخدمين وسرعة الإرسال.