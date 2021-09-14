أخيراً واتساب يفعلها منعاً للإحراج ويضيف ميزته الجديدة التي طال انتظارها

ما زال تطيق واتساب للمراسلات الفورية يضيف العديد من المزايا التي تعمل على راحة المستخدمين، وإن كانت بعض هذه الميزات متأخرة، بالرغم من وجودها في عدد من التطبيقات الأخرى، ولكن أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي.

واتساب يضيف ميزة ترانسكرايب لمنع الإحراج عن المستخدمين

وخلال الأسبوع الماضي تم فرض غرامتين كبيرتين من إيرلند وتركيا على تطبيق واتس آب بسبب بيانات المستخدمين ومسألة الخصوصية، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً تجاه التطبيق، ومما زاد هذا الغضب هو وجود تقارير تفيد بأن موظفي واتساب لهم الحق في الإطلاع على رسائل المستخدمين وقراءتها حتى وإن كانت مشفرة.

واليوم أعلن تطبيق واتساب أنه سوف يضيف ميزة جديدة تسمى ترانسكرايب، وهي تعني أن المستخدم باستطاعته أن يحول الرسالة الصوتية إلى رسالة نصية، منعاً لإحراجه حال وجوده في مكان لا يسمح بسماع الرسائل الصوتية، كأن يكون في اجتماع أو مكان غير مناسب لسماع مثل هذه النوعية من الرسائل.

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فالآن أصبح للمستخدم ميزة تحويل الرسالة الصوتية إلى نصية، وسوف يتم تطبيقها أولاً باللغة الإنجليزية وعلى هواتف آيفون، وفي وقت لاحق سوف يتم إضافتها لجميع المستخدمين، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.