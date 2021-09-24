أخيراً.. واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين و4 طرق لمعرفة من حظرك 

خلال الأيام الأخيرة الماضية أعلن تطبيق المراسلات الفورية واتساب الأكثر شعبية حول العالم عن إضافة العديد من الميزات الهامة، وذلك بعد تراجع شعبيته في بعض الدول مثل إيرلندا وتركيا، بعدما فرضت الدولتين عليه غرامات كبيرة بملايين الدولارات نتيجة أمور تتعلق بخصوصية المستخدمين.

واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين

وكانت أبرز الميزات التي أعلنها واتس أب هي ميزة ترانسكرايب، والتي تتلخص في تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل كتابية أو نصية بشكل تلقائي، منعاً لإحراج بعض المستخدمين الذين يتعذر لهم سماع الرسائل الصوتية في بعض الأحيان، مثل أن يكونوا في اجتماع أو ما شابه ذلك، وللمزيد حول هذه الميزة من خلال هذا الرابط.

كما أن هناك 4 طرق من خلالها يمكن للمستخدم معرفة من حظره على واتساب، وجاءت هذه الطرق كما يلي:

4 طرق لمعرفة من حظرك على واتساب

1- في حال إذا ما تعذر إرسال رسالتك لأحد المستخدمين فاعلم أنه هناك احتمال كبير بأن هذا الشخص حظرك.

2- في حالة عدم وجود أي معلومة لبعض جهات الإتصال مثل موعد آخر ظهور له على واتس آب، فهذا دليل على أنه قام بحظرك.

3- عند عدم تمكنك من رؤية الصورة الشخصية لجهة الإتصال.

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4- عند إرسال رسالة لأي شخص وظهور علامة “صح” واحدة باللون الرمادي، وعدم ظهور العلامتين باللون الأزرق فاعلم أن هذا الشخص حظرك.