أخيراً.. واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين و4 طرق لمعرفة من حظرك 

بواسطة إسلام عوض

خلال الأيام الأخيرة الماضية أعلن تطبيق المراسلات الفورية واتساب الأكثر شعبية حول العالم عن إضافة العديد من الميزات الهامة، وذلك بعد تراجع شعبيته في بعض الدول مثل إيرلندا وتركيا، بعدما فرضت الدولتين عليه غرامات كبيرة بملايين الدولارات نتيجة أمور تتعلق بخصوصية المستخدمين.

أخيراً.. واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين و4 طرق لمعرفة من حظرك 

واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين

أخيراً.. واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين و4 طرق لمعرفة من حظرك  1 24/9/2021 - 7:56 م

وكانت أبرز الميزات التي أعلنها واتس أب هي ميزة ترانسكرايب، والتي تتلخص في تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل كتابية أو نصية بشكل تلقائي، منعاً لإحراج بعض المستخدمين الذين يتعذر لهم سماع الرسائل الصوتية في بعض الأحيان، مثل أن يكونوا في اجتماع أو ما شابه ذلك، وللمزيد حول هذه الميزة من خلال هذا الرابط.

أخيراً.. واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين و4 طرق لمعرفة من حظرك  2 24/9/2021 - 7:56 م

كما أن هناك 4 طرق من خلالها يمكن للمستخدم معرفة من حظره على واتساب، وجاءت هذه الطرق كما يلي:

4 طرق لمعرفة من حظرك على واتساب

1- في حال إذا ما تعذر إرسال رسالتك لأحد المستخدمين فاعلم أنه هناك احتمال كبير بأن هذا الشخص حظرك.

2- في حالة عدم وجود أي معلومة لبعض جهات الإتصال مثل موعد آخر ظهور له على واتس آب، فهذا دليل على أنه قام بحظرك.

3- عند عدم تمكنك من رؤية الصورة الشخصية لجهة الإتصال.

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4- عند إرسال رسالة لأي شخص وظهور علامة “صح” واحدة باللون الرمادي، وعدم ظهور العلامتين باللون الأزرق فاعلم أن هذا الشخص حظرك.

أخيراً.. واتساب يضيف ميزة هامة منعاً لإحراج المستخدمين و4 طرق لمعرفة من حظرك  3 24/9/2021 - 7:56 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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