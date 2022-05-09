أخيراً فيفو تطلق هاتفها الرائد vivo X80 Pro بمواصفات ثورية في الأسواق العالمية قريباً
قامت شركة فيفو بإطلاق هاتفها الرائد vivo X80 Pro لأول مرة في الصين في نهاية شهر أبريل الماضي، وتعتزم الشركة الصينية إطلاقه في باقي الأسواق العالمية قريباً وبشكل تدريجي، وذلك بداية من الثامن عشر من مايو الجاري.
مواصفات هاتف vivo X80 Pro
ستبدأ فيفو يوم 18 مايو طرح سلسلتها الرائدة في السوق الهندي والأسواق العالمية، وتحتوي هذه السلسلة على هاتفين، الأول النسخة العادية Vivo X80، والثاني هو الهاتف المميز vivo X80 Pro، والذي سيأتي بمواصفات عالية الدقة، ومعالج قوي يضمن أداءاً سريعاً ومميزاً للهاتف.
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وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو الرائد والمميز vivo X80 Pro، والتي جاءت كما يلي.
- نوع الشاشة AMOLED.
- تستخدم تقنية E5 LTPO2.
- معدل التحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز.
- الجودة + QHD.
- مكان مستشعر البصمة أسفل الشاشة.
- الهاتف حصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.
- يعمل الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم ومن نوع Snapdragon 8 Gen 1.
مواصفات كاميرات هاتف vivo X80 Pro والذواكر والبطارية
|عدد الكاميرات الخلفية
|رباعية
|نوع مستشعر الكاميرا الرئيسية
|ISOCELL GNV من شركة سامسونج
|دقة الكاميرا الرئيسية
|50 ميجا بيكسل
|الكامير الثانية فائقة الإتساع وبدقة
|48 ميجا بيكسل وتعمل بمستشعر Sony IMX598 من سوني
|الكاميرا الثالثة بدقة
|12 ميجا بيكسل
|الكاميرا الرابعة مقربة وبدقة
|8 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية بدقة
|32 ميجا بيكسل
|البطارية
|4700 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 88 وات
|الرام يوجد منه نسختين
|12 و8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية ثلاث نسخ
|128 و 256 و 512 جيجا بايت