أخيراً فيفو تطلق هاتفها الرائد vivo X80 Pro بمواصفات ثورية في الأسواق العالمية قريباً

سعيد شعبان

قامت شركة فيفو بإطلاق هاتفها الرائد vivo X80 Pro لأول مرة في الصين في نهاية شهر أبريل الماضي، وتعتزم الشركة الصينية إطلاقه في باقي الأسواق العالمية قريباً وبشكل تدريجي، وذلك بداية من الثامن عشر من مايو الجاري.

أخيراً فيفو تطلق هاتفها الرائد vivo X80 Pro بمواصفات ثورية في الأسواق العالمية قريباً
المحتويات
مواصفات هاتف vivo X80 Pro
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مواصفات كاميرات هاتف vivo X80 Pro والذواكر والبطارية

مواصفات هاتف vivo X80 Pro

ستبدأ فيفو يوم 18 مايو طرح سلسلتها الرائدة في السوق الهندي والأسواق العالمية، وتحتوي هذه السلسلة على هاتفين، الأول النسخة العادية Vivo X80، والثاني هو الهاتف المميز vivo X80 Pro، والذي سيأتي بمواصفات عالية الدقة، ومعالج قوي يضمن أداءاً سريعاً ومميزاً للهاتف.

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وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو الرائد والمميز vivo X80 Pro، والتي جاءت كما يلي.

  • نوع الشاشة AMOLED.
  • تستخدم تقنية E5 LTPO2.
  • معدل التحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز.
  • الجودة + QHD.
  • مكان مستشعر البصمة أسفل الشاشة.
  • الهاتف حصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.
  • يعمل الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم ومن نوع Snapdragon 8 Gen 1.

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مواصفات كاميرات هاتف vivo X80 Pro والذواكر والبطارية

عدد الكاميرات الخلفية رباعية
نوع مستشعر الكاميرا الرئيسية ISOCELL GNV من شركة سامسونج
دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل
الكامير الثانية فائقة الإتساع وبدقة 48 ميجا بيكسل وتعمل بمستشعر Sony IMX598 من سوني
الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل
الكاميرا الرابعة مقربة وبدقة 8 ميجا بيكسل
الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل
البطارية 4700 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 88 وات
الرام يوجد منه نسختين 12 و8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية ثلاث نسخ 128 و 256 و 512 جيجا بايت
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سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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