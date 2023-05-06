تقنية

أخيراً فعلها WhatsApp وبدون استخدام iCloud| واتساب يطلق أحدث مزاياه الثورية لنقل الدردشة بكل سهولة

إسلام عوض

لم تتوقف شركة ميتا يوماً ما عن إطلاق ميزات وتحديثات جديدة لجعل تجربة استخدام واتساب تجربة فريدة من نوعها، وبين الحين والآخر يقوم تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp بطرح ميزة جديدة يطلبها المستخدمون الذين يتعدون الـ2 مليار مستخدم حول العالم، وأحياناً يتحدى التطبيقات الأخرى بهذه المزايا والتحديثات التي لا تتوقف.

أخيراً فعلها WhatsApp وبدون استخدام iCloud| واتساب يطلق أحدث مزاياه الثورية لنقل الدردشة بكل سهولة

ميزة جديدة من واتساب WhatsApp لمستخدمي أيفون

قد يهمك:

قبل حذف رسالة WhatsApp| كيفية الإحتفاظ برسائل واتساب ذاتية التدمير عبر ميزة Keep in Chat

واتساب يكشف عن ميزة تتعلق بنقل المحادثات بدون نسخ احتياطي| وخاصية أخرى ثورية

ولكي يبقى الواتساب في الصدارة دائماً، قام بطرح أحدث مزاياه الفريدة من نوعها، ففي خلال وقت قريب كان يتم حفظ ونسخ بيانات الشات من خلال جوجل درايف أو من خلال iCloud في حالة استخدامك لهاتف آيفون، وكانت خدمة الباك أب تضمن استعادة المحادثات حال تغيير الهاتف.

أخيراً فعلها WhatsApp وبدون استخدام iCloud| واتساب يطلق أحدث مزاياه الثورية لنقل الدردشة بكل سهولة 1 6/5/2023 - 3:19 ص

قد يهمك أيضاً:

لكن يبدو أن هذه الطريقة ستختفي قريباً من واتساب، بعد طرح التطبيق لميزة نقل الدردشة من جهاز آيفون إلى جهاز آخر بدون استخدام iCloud، حيث تم إجراء تغيير هيكلي على نظام باك أب، ومع الميزة الجديدة سيتمكن المستخدمون من نقل الدردشة من جهاز لآخر بدون الحاجة إلى خدمات أبل السحابية.

أخيراً فعلها WhatsApp وبدون استخدام iCloud| واتساب يطلق أحدث مزاياه الثورية لنقل الدردشة بكل سهولة 2 6/5/2023 - 3:19 ص

حيث سقوم واتساب بتوفير ميزة Transfer Chats to iPhone وهي نقل سجل الدردشة بالكامل لجهاز آخر بواسطة شركة ميتا فقط، ودون تدخل أبل، وهذه الميزة ما زالت قيد الإختبار والتجربة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، وقريباً سوف يتم طرحها بشكل رسمي لجميع المستخدمين.

Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات