أخيراً فعلها WhatsApp وبدون استخدام iCloud| واتساب يطلق أحدث مزاياه الثورية لنقل الدردشة بكل سهولة

لم تتوقف شركة ميتا يوماً ما عن إطلاق ميزات وتحديثات جديدة لجعل تجربة استخدام واتساب تجربة فريدة من نوعها، وبين الحين والآخر يقوم تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp بطرح ميزة جديدة يطلبها المستخدمون الذين يتعدون الـ2 مليار مستخدم حول العالم، وأحياناً يتحدى التطبيقات الأخرى بهذه المزايا والتحديثات التي لا تتوقف.

ميزة جديدة من واتساب WhatsApp لمستخدمي أيفون

ولكي يبقى الواتساب في الصدارة دائماً، قام بطرح أحدث مزاياه الفريدة من نوعها، ففي خلال وقت قريب كان يتم حفظ ونسخ بيانات الشات من خلال جوجل درايف أو من خلال iCloud في حالة استخدامك لهاتف آيفون، وكانت خدمة الباك أب تضمن استعادة المحادثات حال تغيير الهاتف.

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لكن يبدو أن هذه الطريقة ستختفي قريباً من واتساب، بعد طرح التطبيق لميزة نقل الدردشة من جهاز آيفون إلى جهاز آخر بدون استخدام iCloud، حيث تم إجراء تغيير هيكلي على نظام باك أب، ومع الميزة الجديدة سيتمكن المستخدمون من نقل الدردشة من جهاز لآخر بدون الحاجة إلى خدمات أبل السحابية.

حيث سقوم واتساب بتوفير ميزة Transfer Chats to iPhone وهي نقل سجل الدردشة بالكامل لجهاز آخر بواسطة شركة ميتا فقط، ودون تدخل أبل، وهذه الميزة ما زالت قيد الإختبار والتجربة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، وقريباً سوف يتم طرحها بشكل رسمي لجميع المستخدمين.