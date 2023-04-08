تقنية

أخيراً فعلها WhatsApp| واتساب يُبهر عشّاقه بميزة ثورية جديدة لمستخدمي الأندرويد على غرار الموجودة بالآيفون

إسلام عوض

ما زال تطبيق WhatsApp يبدع في إبهار مستخدميه وعشّاقه حول العالم، ويقدم المزيد من التحديثات والمميزات المستمرة لإرضاء أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ومؤخراً قدم واتساب تحديثاً بميزة جديدة لمستخدمي أجهزة الأندرويد، وهذه الميزة موجودة في هواتف آيفون.

أخيراً فعلها WhatsApp| واتساب يُبهر عشّاقه بميزة ثورية جديدة لمستخدمي الأندرويد على غرار الموجودة بالآيفون

ميزة جديدة في WhatsApp لمستخدمي الأندرويد

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ووفق المواقع التقنية المتتبعة لأخبار الواتساب، فإن التطبيق الأخضر يعمل الآن على اختبار واجهة بشكل جديد للمستخدمين الذي يعملون بنظام الأندرويد، وسوف يكون شريط التنقل الموجود أسفل التطبيق هو محور التحديث الجديد لواتساب، وسيكون هذا الشريط مثل مثيله الموجود بهواتف آيفون.

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حيث يضم شريط التنقل المتواجد بالأسفل في هواتف آيفون العديد من المهام، مثل المكالمات ووضع الحالة والدردشات وخدمة المجتمعات، وسيعمل هذا الشريط على تسهيل خدمة التنقل بين المهام الرئيسية.

وكانت واتساب WhatsApp قد أضاف مؤخراً ميزة أخرى تسمح للمستخدمين بتدارك أخطائهم الكتابية، وتحرير الرسالة بعد إرسالها وإجراء التعديلات اللازمة ثم إعادة الإرسال بالتعديلات، ولكن هذا التعديل سيكون متاحاً خلال 15 دقيقة فقط بعد إرسالها، وذلك بخلاف التيلجرام الذي يسمح بالتعديل لمدة 48 ساعة من إرسال الرسالة.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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