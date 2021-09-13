أخيراً فعلها واتساب وأضاف ميزة ترانسكرايب الثورية الجديدة والتي طال انتظارها

ما زال واتساب آب يحاول جاهداً تلبية متطلبات المستخدمين، كونه أحد أهم وأفضل تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداماً في العالم، ويتوقع الخبراء قيام WhatsApp بإضافة المزيد من المزايا خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الغرامات المالية الضخمة التي تتعرض لها الأسبوع الماضي نتيجة بيانات المستخدمين ومسألة الخصوصية.

واتساب يضيف ميزة ترانسكرايب التي طال انتظارها

والآن أعلن واتس آب عن قيامه بالعمل على تطوير ميزة ترانسكرايب، وهي تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية وكتابية وبشكل تلقائي، وقريباً سوف تتاح هذه الميزة لجميع المستخدمين.

والهدف من إطلاق ميزة واتساب الجديدة ترانسكرايب، هو جعل أي رسالة صوتية أكثر ملائمة وسهولة للمستخدمين، فالرسائل الصوتية قد تكون مزعجة للبعض ممن يهوون الكتابة، والرسائل الصوتية أيضاً قد تكون مناسبة للبعض، لذلك سوف تتاح كل السبل لراحة المستخدم.

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كما أن ميزة ترانسكرايب التي أطلقها WhatsApp، هي قيد التجربة والتطوير الآن، وسوف تطلب إذن خاص من بعض أنواع الأجهزة لكي تتمكن من العمل بشكل صحيح، وبمجرد منح الإذن سوف تتمتع بالخدمة الجديدة من واتس آب.