تقنية

أخيراً ظهور هاتف Honor 70 بتصميمه العصري والأنيق وبميزة خرافية وفريدة من نوعها “Solo Cut Vlog Mode”

خالد عسر

قامت شركة هونر بالإعلان رسمياً عن إطلاق هاتف Honor 70 للأسواق العالمية، وذلك بعد عدة أسابيع من إنطلاقه في الصين، هذا إلى جانب إطلاق أجهزة أخرى مثل جهاز MagicBook 14، ويوجد العديد من المميزات في هاتف هونر 70، ومن أبرز هذه المميزات أناقة الهاتف وتصميمه العصري، وقدراته التصويرية.

أخيراً ظهور هاتف Honor 70 بتصميمه العصري والأنيق وبميزة خرافية وفريدة من نوعها "Solo Cut Vlog Mode"

ميزة هاتف Honor 70 الفريدة

حيث جاء هاتف هونر 70 الرائد بميزة فريدة وصفت بأنها الأولى من نوعها، وهذه الميزة تسمى Solo Cut Vlog Mode، والتي تمنح المستخدم القدرة على إنشاء مدونات لفيديو بورتريه، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التتبع التلقائي، مثل التزكيز على شخص بعينه في فيديو جماعي، الأمر الذي يتيح لصناع المحتوى تجربة تصويرية قوية وممتازة.

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كما جاءت كاميرات هاتف Honor 70 بدقة 54 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية ومستشعر من شركة سوني بمقياس 1 / 1.49 بوصة، والذي يمنح الصورة أو الفيديو مزيد من الوضوح والإشراق، هذا إلى جانب مستشعر آخر بدقة 50 ميجا بيكسل فائق السرعة ومستشعر ثالث للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي الأمامية فجاءت بدقة 32 ميجا بيكسل.

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مواصفات هاتف Honor 70 الرائد

الشاشة من نوع OLED
مقاس الشاشة 6.67 بوصة
دقة العرض FHD +
معدل التحديث 120 هرتز
الرام 12 و8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت
البطارية 4800 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات
المعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع Snapdragon 778G +
سعر الهاتف 466 دولار أمريكي
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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