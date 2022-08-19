أخيراً ظهور هاتف Honor 70 بتصميمه العصري والأنيق وبميزة خرافية وفريدة من نوعها “Solo Cut Vlog Mode”

قامت شركة هونر بالإعلان رسمياً عن إطلاق هاتف Honor 70 للأسواق العالمية، وذلك بعد عدة أسابيع من إنطلاقه في الصين، هذا إلى جانب إطلاق أجهزة أخرى مثل جهاز MagicBook 14، ويوجد العديد من المميزات في هاتف هونر 70، ومن أبرز هذه المميزات أناقة الهاتف وتصميمه العصري، وقدراته التصويرية.

ميزة هاتف Honor 70 الفريدة

حيث جاء هاتف هونر 70 الرائد بميزة فريدة وصفت بأنها الأولى من نوعها، وهذه الميزة تسمى Solo Cut Vlog Mode، والتي تمنح المستخدم القدرة على إنشاء مدونات لفيديو بورتريه، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التتبع التلقائي، مثل التزكيز على شخص بعينه في فيديو جماعي، الأمر الذي يتيح لصناع المحتوى تجربة تصويرية قوية وممتازة.

كما جاءت كاميرات هاتف Honor 70 بدقة 54 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية ومستشعر من شركة سوني بمقياس 1 / 1.49 بوصة، والذي يمنح الصورة أو الفيديو مزيد من الوضوح والإشراق، هذا إلى جانب مستشعر آخر بدقة 50 ميجا بيكسل فائق السرعة ومستشعر ثالث للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي الأمامية فجاءت بدقة 32 ميجا بيكسل.

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