أخيراً ظهور هاتف Honor 70 بتصميمه العصري والأنيق وبميزة خرافية وفريدة من نوعها “Solo Cut Vlog Mode”
قامت شركة هونر بالإعلان رسمياً عن إطلاق هاتف Honor 70 للأسواق العالمية، وذلك بعد عدة أسابيع من إنطلاقه في الصين، هذا إلى جانب إطلاق أجهزة أخرى مثل جهاز MagicBook 14، ويوجد العديد من المميزات في هاتف هونر 70، ومن أبرز هذه المميزات أناقة الهاتف وتصميمه العصري، وقدراته التصويرية.
ميزة هاتف Honor 70 الفريدة
حيث جاء هاتف هونر 70 الرائد بميزة فريدة وصفت بأنها الأولى من نوعها، وهذه الميزة تسمى Solo Cut Vlog Mode، والتي تمنح المستخدم القدرة على إنشاء مدونات لفيديو بورتريه، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التتبع التلقائي، مثل التزكيز على شخص بعينه في فيديو جماعي، الأمر الذي يتيح لصناع المحتوى تجربة تصويرية قوية وممتازة.
كما جاءت كاميرات هاتف Honor 70 بدقة 54 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية ومستشعر من شركة سوني بمقياس 1 / 1.49 بوصة، والذي يمنح الصورة أو الفيديو مزيد من الوضوح والإشراق، هذا إلى جانب مستشعر آخر بدقة 50 ميجا بيكسل فائق السرعة ومستشعر ثالث للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي الأمامية فجاءت بدقة 32 ميجا بيكسل.
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مواصفات هاتف Honor 70 الرائد
|الشاشة من نوع
|OLED
|مقاس الشاشة
|6.67 بوصة
|دقة العرض
|FHD +
|معدل التحديث
|120 هرتز
|الرام
|12 و8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|512 و256 و128 جيجا بايت
|البطارية
|4800 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقدرة
|66 وات
|المعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية ومن نوع
|Snapdragon 778G +
|سعر الهاتف
|466 دولار أمريكي