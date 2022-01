أخيراً الكشف عن هاتف iPhone SE أرخص هواتف آيفون والمنافس الأقوى للأندرويد

بدأت الآن تظهر بعض التسريبات الجديدة لهاتف آيفون المرتقب iPhone SE، والذي سيكون أحد منافسي هواتف الأندرويد من ناحية الأسعار واستهدافه للفئة المتوسطة، حيث سيكون هاتف آيفون إس إي أرخص هواتف العملاق الأمريكي أبل، ومن المقرر أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القادمة والربع الأول من العام الجاري 2022.

وكشفت بعض المواقع التقنية مواصفات هاتف آيفون المرتقب، والتي ستأتي وفق ما يلي.

Possible tech-spec

– 5.69’’ display

– 7.3mm thick

– 8.2mm with camera bump

