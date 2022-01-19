أخيراً الكشف عن هاتف iPhone SE أرخص هواتف آيفون والمنافس الأقوى للأندرويد

إسلام عوض

بدأت الآن تظهر بعض التسريبات الجديدة لهاتف آيفون المرتقب iPhone SE، والذي سيكون أحد منافسي هواتف الأندرويد من ناحية الأسعار واستهدافه للفئة المتوسطة، حيث سيكون هاتف آيفون إس إي أرخص هواتف العملاق الأمريكي أبل، ومن المقرر أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القادمة والربع الأول من العام الجاري 2022.

أخيراً الكشف عن هاتف iPhone SE أرخص هواتف آيفون والمنافس الأقوى للأندرويد

هاتف iPhone SE الأرخص ومنافس الأندرويد

وكشفت بعض المواقع التقنية مواصفات هاتف آيفون المرتقب، والتي ستأتي وفق ما يلي.

اسم الهاتف iPhone SE
من مميزاته مقاومته للغبار والماء
مادة الصنع البلاستيك والمعدن المقاوم للخربشة والصدمات
طول الهاتف 141 ملم
عرض الهاتف 69.3 ملم
سمك لهاتف 7.3 ملم
وزن الهاتف 148 جرام
الشاشة Retina IPS LCD
مقاس الشاشة 5.69 بوصة
تردد 60 هرتز ومعدل سطوع 326 شمعة|م تقريباً

مواصفات المعالج والذواكر والكاميرات

  • معالج هاتف آيفون إس إي Apple A14 Bionic.
  • تقنية المعالج 7 نانو متر.
  • الرام 4 و3 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
  • البطارية 2200 مللي أمبير.
  • يوجد به ماسح بصمات.
  • الكاميرا الأساسية غالباً ما ستكون ثنائية.
  • دقة الكاميرات الأساسية 12 و12 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية 10 ميجا بيكسل.
  • السعر 399 دولار تقريباً.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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