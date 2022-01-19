أخيراً الكشف عن هاتف iPhone SE أرخص هواتف آيفون والمنافس الأقوى للأندرويد
بدأت الآن تظهر بعض التسريبات الجديدة لهاتف آيفون المرتقب iPhone SE، والذي سيكون أحد منافسي هواتف الأندرويد من ناحية الأسعار واستهدافه للفئة المتوسطة، حيث سيكون هاتف آيفون إس إي أرخص هواتف العملاق الأمريكي أبل، ومن المقرر أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القادمة والربع الأول من العام الجاري 2022.
هاتف iPhone SE الأرخص ومنافس الأندرويد
وكشفت بعض المواقع التقنية مواصفات هاتف آيفون المرتقب، والتي ستأتي وفق ما يلي.
|اسم الهاتف
|iPhone SE
|من مميزاته
|مقاومته للغبار والماء
|مادة الصنع
|البلاستيك والمعدن المقاوم للخربشة والصدمات
|طول الهاتف
|141 ملم
|عرض الهاتف
|69.3 ملم
|سمك لهاتف
|7.3 ملم
|وزن الهاتف
|148 جرام
|الشاشة
|Retina IPS LCD
|مقاس الشاشة
|5.69 بوصة
|تردد
|60 هرتز ومعدل سطوع 326 شمعة|م تقريباً
iPhone SE 3 leaked 🔥
By @xleaks7
If this is true, it will be a bestseller of convenient design and future technologies 🤩
Possible tech-spec
– 5.69’’ display
– 7.3mm thick
– 8.2mm with camera bump
#aaple_lab #iPhoneSE3 #iPhoneSE2022 #AppleEvent pic.twitter.com/YQ4SPBUqD3
— apple lab (@aaple_lab) January 14, 2022
مواصفات المعالج والذواكر والكاميرات
- معالج هاتف آيفون إس إي Apple A14 Bionic.
- تقنية المعالج 7 نانو متر.
- الرام 4 و3 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
- البطارية 2200 مللي أمبير.
- يوجد به ماسح بصمات.
- الكاميرا الأساسية غالباً ما ستكون ثنائية.
- دقة الكاميرات الأساسية 12 و12 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية 10 ميجا بيكسل.
- السعر 399 دولار تقريباً.
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