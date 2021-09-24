أخيراً.. العملاق الكوري سامسونج تطلق Galaxy F42 5G هاتف ببطارية ضخمة ومواصفات غير تقليدية
أعلن العملاق الكوري شركة سامسونج عن موعد إطلاق هاتف Galaxy F42 5G الرسمي، هذا الهاتف المتميز الذي يناسب الشباب والفئة المتوسطة، ويحمل الهاتف مواصفات غير تقليدية، وخلال الفترة الماضية ترددت العديد من الشائعات حول الموعد الرسمي لإطلاق هذا الهاتف، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية أعلنت اليوم أنه سيتم إطلاقه يوم 29 سبتمبر الجاري.
العملاق الكوري سامسونج تطلق هاتف Galaxy F42 5G
كما أعلنت شركة سامسونغ الكورية أنه سوف يتم إطلاق الهاتف أولاً في الهند، ثم بعد ذلك ينطلق إلى السوق العالمي، وحول مواصفات هاتف سامسونج جلاكس إف 42 5جي، فقد جاءت على النحو التالي.
|الإسم الرسمي للجهاز
|نوع الشاشة
|مقاس الشاشة
|النوتش
|دقة الشاشة
|معدل التحديث
|Galaxy F42 5G
|LCD
|6.5 بوصة
|على شكل قطرة ماء ونوعه Infinity-V
|1080بيكسل
|90 هرتز
أما مستشعر البصمة فسيأتي أسفل الشاشة، وعدد الكاميرات الخلفية ثلاثة، وجاءت دقتها ومواصفاتها وفق ما يلي.
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|دقة الكاميرا الرئيسية
|64 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرتين الأخريتين
|5+ 2 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو
|8 ميجا بيكسل
|المعالج
|Dimensity 700
|نظام التشغيل
|Android 11 OS
- البطارية 5000 مللي أمبير.
- الشحن السريع 15 وات.
- واجهة المستخدم One UI 3.1.
- الرام 4 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.