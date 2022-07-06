أخر تحديث… تردد قناة Karameesh الجديد على النايل سات 2022 لمتابعة أقوى برامج الأطفال

تعتبر قناة كراميش واحدة من أهم قنوات الأطفال حيث أنها تقدم محتوى مميز على مدار الساعة بدون توقف، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان عن تحديث ترددات القناة، لذلك بدأ المتابعين في البحث عن الترددات الجديدة، وسوف نستعرض معكم خلال السطور التالية تردد قناة Karameesh الجديد على النايل سات.

تردد قناة Karameesh الجديد على النايل سات

قناة كراميش هي قناة مخصصة للأطفال وكانت الانطلاقة الأولى لها في عام 2009 ومن وقتها حازت على إعجاب عدد كبير من الأشخاص في عالمنا العربي، وتتميز القناة بتقديم محتوى مميز يحمل الرسائل الإيجابية للأطفال يشمل أغاني الأطفال وعدد من المنشدين الكبار والصغار بالإضافة إلى عرض الأفلام الكرتونية الجذابة، ومنذ أسابيع أعلنت إدارة القناة عن تغيير التردد، وإليكم تفاصيل التردد الجديد:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

لذلك لا يتوجب عليك إلا ضبط جهازك على التردد الجديد خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى قائمة الاعدادات الخاصة بالرسيفر.

اختر التركيب.

بعدها قم باختيار البحث اليدوي.

ثم اختر القمر الصناعي النايل سات.

قم بإدخال كافة تفاصيل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على أوك ثم بحث.

مع العلم أن الغرض الرئيسي وراء التردد الجديد تحسين المشاهدة وتجنب انقطاع البث أو التشويش.

برامج قناة كراميش الفضائية

تقدم قناة كراميش للأطفال باقة مميزة من البرامج والتي من أبرزها ما يي:

برنامج سهران.

برنامج شمة هوا.

برنامج سيبك من أساليبك.

برنامج سايلنت.

برنامج كركبة.

مع العلم أن القناة أيضًا تقدم باقة مميزة من الأفلام الكرتونية التي يعشقها الكبار والصغار على خد شراء بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأناشيد التي تحم رسائل إيجابية وتعلم الأطفال القيم الأخلاقية.