أحصل على 5000 فيبوكس فورت نايت مجانا وبكل سهولة

ليس من شك أن فيبوكس فورت نايت من العناصر المهمة التي يحتاج لها كل لاعبو لعبة إيبك قيمز الشهيرة، حيث أنه من خلالها يُمكنهم شراء العناصر الأخرى مثل السكنات أو الأسلحة وأيضًا التعامل بها داخل المحتوى التنافسي للحصول على أدوات مهمة لتحقيق الفوز والتقدم في المراحل المختلفة للعبة فورتنايت، لذلك فإن الحصول عليها مكلف سواء من خلال التنافس القوي والذي يحتاج لمهارات عالية أو بشرائها من متاجر fortnite المُتعددة سواء كانت عربية أو أجنبية، ولكن اليوم أتينا لكم بمتجر سيُعطيكم إياها مجانا.

فيبوكس فورت نايت مجانا

أشهر متجر فورت نايت يُعطيك vbucks وبشكل مجاني هو متجر فورت نايت العرب ورابط الدخول له هو http://fortnite-coupons.rf.gd/ حيث أنك بعد الولوج له سوف تظهر صفحته الرئيسية وبها مجموعة من الحسابات النادرة، التي تحتوي على سكنات مُميزة ومن الصعب إيجادها في الوقت الحالي إلا بأسعار عالية ومرتفعة.

يُقدم هذا المتجر فيبوكس فورت نايت بشكل مجاني حيث سوف تحصل مع كل حساب على 5000 قطعة من عملات اللعبة، ولكن يبقى التساؤل المهم وهو ماذا سوف يحصل صاحب الموقع مقابل ذلك فهو بالطبع قام بشراء تلك الحسابات والكميات الكبيرة من الفي بوكس.

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كيفية الحصول على فيبوكس فورت نايت

كل ما سوف يُطلب منك عند الضغط على الحساب الذي تُريد شرائه من هذا الموقع والتي كل منها معه 5000 vbucks مجاني، أنك سوف تقوم بإكمال بعض عروض الـ cpa والتي سوف تظهر لك بعد الضغط على ما تريد الحصول عليه، وبالضغط عليها سوف تفتح لك نافذة أخرى تتطلب منك وضع بريدك الإلكتروني أو رقم جوالك.

إكمال عروض السي بي إيه هذه يأخذ عليها صاحب الموقع عمولة بينما أنت لن تخسر شيء، ولكن يجب أن تكون حذر لأن بعض تلك العروض تحتوي على خدمات تكون في البداية مجانية ثم بعد ذلك تقوم بالخصم من رصيدك، لذلك يجب عليك قراءة شروط العرض جيدًا قبل أن تشترك فيه بوضع رقم جوالك، ولكن في النهاية يجب أن نؤكد على أن متجر فورت نايت العرب يُقدم خدمة رائعة خاصة فيما يتعلق بـ فيبوكس اللعبة.