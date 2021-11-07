أحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي

بواسطة إسلام عوض

قامت عملاق الهواتف الكورية سامسونج بتصميم بنطلون جينز خاص بهاتفها Galaxy Z Flip3، وقامت بطرحه في الأسواق للبيع بسعر خرافي، حيث تم تصميم البنطلون خصيصاً لهاتفها القابل للطي، وذلك كترويج منها للهاتف، كما قامت Samsung بالتعاون مع الماركة الإسترالية الشهيرة Dr Denim لإنتاج هذا النوع من البنطال.

أحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي

بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي

أحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي 1 7/11/2021 - 1:28 صأحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي 2 7/11/2021 - 1:28 ص

كما تم تصميم البنطلون الجينز خالياً من الجيوب الخلفية، مع تصنيع جيب واحد فقط على الفخذ بحجم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip3، كما أن هذا الجيب مصمم بأبعاد معينة تناسب الهاتف ومكتوب عليه حرف زد باللغة الإنجليزية مما يجعل البنطلون مميزاً.

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كما تقوم سامسونج بعرض البنطلون الذي يناسب الرجال والنساء مع هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر 1052 دولار فقط، أي ما يساوي 16000 جنيه مصري تقريباً، كما أن العرض على 450 قطعة فقط.

أحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي 3 7/11/2021 - 1:28 ص

وبحسب رئيس قسم التسويق في شركة سامسونج، فإنه تم تصميم البنطلون الجينز وبه جيب صغير مناسب للهاتف القابل للطي، لأنه غالباً ما تكون جيوب البناطيل غير مناسبة للهواتف الذكية، كما يمكن لجميع العملاء شراء العرض من الموقع الإلكتروني للماركة الإسترالية Dr Denim.

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أحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي 4 7/11/2021 - 1:28 ص أحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي 5 7/11/2021 - 1:28 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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