أحدث عروض سامسونج.. بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي

قامت عملاق الهواتف الكورية سامسونج بتصميم بنطلون جينز خاص بهاتفها Galaxy Z Flip3، وقامت بطرحه في الأسواق للبيع بسعر خرافي، حيث تم تصميم البنطلون خصيصاً لهاتفها القابل للطي، وذلك كترويج منها للهاتف، كما قامت Samsung بالتعاون مع الماركة الإسترالية الشهيرة Dr Denim لإنتاج هذا النوع من البنطال.

بنطلون جينز ومعه هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر خرافي

كما تم تصميم البنطلون الجينز خالياً من الجيوب الخلفية، مع تصنيع جيب واحد فقط على الفخذ بحجم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip3، كما أن هذا الجيب مصمم بأبعاد معينة تناسب الهاتف ومكتوب عليه حرف زد باللغة الإنجليزية مما يجعل البنطلون مميزاً.

كما تقوم سامسونج بعرض البنطلون الذي يناسب الرجال والنساء مع هاتف Galaxy Z Flip3 بسعر 1052 دولار فقط، أي ما يساوي 16000 جنيه مصري تقريباً، كما أن العرض على 450 قطعة فقط.

وبحسب رئيس قسم التسويق في شركة سامسونج، فإنه تم تصميم البنطلون الجينز وبه جيب صغير مناسب للهاتف القابل للطي، لأنه غالباً ما تكون جيوب البناطيل غير مناسبة للهواتف الذكية، كما يمكن لجميع العملاء شراء العرض من الموقع الإلكتروني للماركة الإسترالية Dr Denim.

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