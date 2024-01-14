أحدث شاشات OLED للاعبين من أسوس: تقنية وأداء لا مثيل لهما

أعلنت شركة أسوس، الرائدة في مجال التقنية، عن إطلاق مجموعة جديدة ومتطورة من الشاشات الموجهة لعشاق الألعاب خلال فعاليات معرض CES 2024، هذه المجموعة تركز بشكل خاص على شاشات OLED التي تعد نقلة نوعية في عالم الألعاب بفضل تقنياتها المتقدمة.

تضم المجموعة ثلاث شاشات فائقة الجودة، تبدأ بشاشة ROG Swift OLED PG39WCDM، الرائدة في هذه السلسلة، تمتاز هذه الشاشة بحجمها الكبير البالغ 39 بوصة، وتتميز بدقة العرض الفائقة (3440 × 1440) ومعدل تحديث يصل إلى 240 هرتز. كما تأتي بزاوية انحناء 800R، مما يوفر تجربة مشاهدة محسنة وأكثر انغماسًا.

أما الشاشة الثانية، ROG Swift OLED PG32UCDP، فهي تتميز بكونها أول شاشة في العالم توفر معدل تحديث مزدوج، تتيح هذه الشاشة للمستخدمين الاختيار بين دقة 4K بمعدل تحديث 240 هرتز، ودقة Full HD بمعدل تحديث يصل إلى 480 هرتز، مما يوفر مرونة وأداء عالي في الألعاب.

وتأتي الشاشة الثالثة، ROG Swift OLED PG27AQDP، لتكون الأسرع في فئتها بحجم 27 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 480 هرتز، مما يقدم تجربة لعب سلسة ومتقدمة.

جميع الشاشات مزودة بتقنيات ROG OLED الجديدة من الجيل الثالث، مما يعزز من جودة الصورة بزيادة نسبة السطوع حتى 1300 شمعة/م² وتوسيع زوايا الرؤية، هذا التحسين ينعكس بشكل ملحوظ على الألوان والتباين، لتجربة ألعاب أكثر واقعية ومتعة.

تتضمن الشاشات أيضًا حلولًا تقنية لتحسين الرؤية والحركة في الألعاب السريعة، مثل تقنية Clear Pixel Edge وخاصية ELMB الحصرية من أسوس، وتتمتع بتقنية AMD FreeSync Premium Pro لضمان تزامن معدل التحديث مع البطاقة الرسومية، بالإضافة إلى منفذ USB-C لشحن الأجهزة المختلفة.

يبرز في الشاشةROG Swift OLED PG39WCDM ميزة Smart KVM التي تمكن من توصيل حاسوبين معًا، والمبرد الحراري الجديد الذي يخفض درجة حرارة التشغيل.

على الرغم من هذه المزايا الرائعة، لا تزال معلومات الأسعار ومواعيد التوفر غير محددة حتى الآن.