تقنية

أحدث ساعات شركة أبل apple watch se بمواصفات قياسية

محمد صلاح عزت

أصدرت شركة أبل ساعتها الذكية apple watch se وتعتبر من أفضل الساعات الذكية الموجودة الآن، لذلك نستعرض لكم في السطور القادمة المواصفات.

مواصفات apple watch se

مواصفات apple watch se

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الشاشة Retina LTPO OLED
دقة الشاشة 540 × 960
سطوع الشاشة 1000 شمعة.
معالج الرسومات powervr
نظام التشغيل watchos 9.0
المعالج Apple S8
المساحة 32 جيجا بايت.
مقاوم للخدوش نعم.
مقاوم للماء نعم.
مقاوم للغبار لا.
GPS نعم.
NFC نعم.
البطارية 18 ساعة استخدام متواصل.
36 ساعة استخدام مع وضع الطاقة المنخفض.
البلوتوث بلوتوث 5.3
الأبعاد الطول: 40 ملم.
العرض: 34 ملم.
الوزن: 40 جرام.
السماكة: 10.7 ملم.
الشبكة الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G
عدد الشرائح 1
المستشعرات معدل نبض القلب.
جيروسكوب.
التسارع.
قياس الضغط الجوي.

مواصفات apple watch se

المميزات

قياس معدل نبض القلب.
تساعد على تذكر موعد الأدوية.
الاتصال بخدمة الطوارئ في حالة اكتشاف تعرضك لحادث سيارة.
تحتوي على مستشعر جيروسكوب، مستشعر التسارع، مستشعر لقياس الضغط الجوي.
ميزة طوارئ SOS.
ميزة اكتشاف السقوط.
المعلومات والبيانات مشفرة.
تدعم التمارين ومزايا الصحة واللياقة.
 تطبيق تتبع الدورة الشهرية للنساء.

العيوب

لا تدعم الراديو.
لا تدعم مستشعر درجة الحرارة.

مواصفات apple watch se

سعر apple watch se

 النسخة 40 ملم
السعر العالمي 250 دولار.
السعر في مصر 7,642 جنيه مصري.
السعر في السعودية 940  ريال سعودي.
السعر في الإمارات 918 درهم إماراتي.

مواصفات apple watch se

 النسخة 44 ملم
السعر العالمي 300 دولار.
السعر في مصر 9,172 جنيه مصري.
السعر في السعودية 1,125  ريال سعودي.
السعر في الإمارات 1,101 درهم إماراتي.
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محمد صلاح عزت

كاتب ولاعب كرة قدم ، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات عام 2020.

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