أحدث ساعات شركة أبل apple watch se بمواصفات قياسية

أصدرت شركة أبل ساعتها الذكية apple watch se وتعتبر من أفضل الساعات الذكية الموجودة الآن، لذلك نستعرض لكم في السطور القادمة المواصفات.

مواصفات apple watch se

الشاشة Retina LTPO OLED دقة الشاشة 540 × 960 سطوع الشاشة 1000 شمعة. معالج الرسومات powervr نظام التشغيل watchos 9.0 المعالج Apple S8 المساحة 32 جيجا بايت. مقاوم للخدوش نعم. مقاوم للماء نعم. مقاوم للغبار لا. GPS نعم. NFC نعم. البطارية 18 ساعة استخدام متواصل.

36 ساعة استخدام مع وضع الطاقة المنخفض. البلوتوث بلوتوث 5.3 الأبعاد الطول: 40 ملم.

العرض: 34 ملم.

الوزن: 40 جرام.

السماكة: 10.7 ملم. الشبكة الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G عدد الشرائح 1 المستشعرات معدل نبض القلب.

جيروسكوب.

التسارع.

قياس الضغط الجوي.

المميزات

قياس معدل نبض القلب. تساعد على تذكر موعد الأدوية. الاتصال بخدمة الطوارئ في حالة اكتشاف تعرضك لحادث سيارة. تحتوي على مستشعر جيروسكوب، مستشعر التسارع، مستشعر لقياس الضغط الجوي. ميزة طوارئ SOS. ميزة اكتشاف السقوط. المعلومات والبيانات مشفرة. تدعم التمارين ومزايا الصحة واللياقة. تطبيق تتبع الدورة الشهرية للنساء.

العيوب

لا تدعم الراديو. لا تدعم مستشعر درجة الحرارة.

سعر apple watch se

النسخة 40 ملم

السعر العالمي 250 دولار. السعر في مصر 7,642 جنيه مصري. السعر في السعودية 940 ريال سعودي. السعر في الإمارات 918 درهم إماراتي.

النسخة 44 ملم