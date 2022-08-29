أحدث تقرير حول Apple Watch Pro تحتوي على هيكل أكبر مقاس 47 ملم وشاشة مسطحة والمزيد

ترددت شائعات كثيرة في الآونة الأخيرة أن شركة آبل تعمل على طراز جديد للجهاز القابل للارتداء Apple Watch Pro ضمن سلسلة ساعاتها الذكية القادمة، والآن ذكر أحدث تقرير أن الجهاز القابل للارتداء القادم سيحتوي على هيكل أكبر وشاشة مسطحة، وهو تصميم غير معتاد من آبل، ويُعتقد أنه أكبر وأكثر صلابة من بقية الطرزات لأنه مخصص للمستخدمين النشطين للغاية والرياضيين المحترفين.

Apple Watch Pro

المواصفات المشاعة

وفقًا لتقرير Mac Otakara، ستتميز ساعة Apple Watch Pro بـ :

حجم هيكل أكبر يبلغ 47 ملم، وهو أكبر من أحجام الهياكل الحالية البالغة 41 ملم و 45 ملم المتوفرة في سلسلة الساعات 7 Watch.

ووفقًا لمصادر التقرير الذي يزعم أنها مأخوذة من ” مصادر موثوقة” أن Watch Pro ستتميز بشاشة مسطحة تمامًا،وهذا على عكس طرازات Watch التي يتم بيعها حاليًا، حيث أن لها حواف منحنية حول الشاشة، وهو ما قد يجعلها أكثر متانة من الإصدارات العادية، ذلك أنه من المحتمل أن يأتي الغلاف من التيتانيوم، ويتماشى هذا أيضًا مع تقرير سابق يشير إلى أن Watch Pro هي نموذج “متين” مصمم للرياضات الشديدة وأنواع رياضات المغامرة الأخرى.

يكشف التقرير أيضًا أن الجهاز القابل للارتداء يأتي مع ميزات أخرى مثل عمر بطارية أطول، ووضع الطاقة المنخفضة الموسع وشريحة S8 والمزيد.

من المتوقع أن تعلن شركة آبل العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها عن ساعة Apple Watch Pro الجديدة خلال حدث الإطلاق في 7 سبتمبر إلى جانب طرازي سلسلة Watch 8 القياسيين، وسيشمل هذا الحدث، إطلاق سلسلة iPhone 14 المرتقبة أيضًا، ولا يزال سعر Watch Pro مترفعًا، ولكن من المحتمل أن يصل إلى حوالي ما بين 799 إلى 999 دولارًا أمريكيًا.