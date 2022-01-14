أحدث تردد لقنوات SSC Sport 2022 الرياضية السعودية على جميع الاقمار الصناعية

منذ ان تم اطلاق قناة SSC Sport الرياضية السعودية وجميع عشاق و محبي الرياضة يبحثون عن ترددها، حيث أصبحت قناة SSC Sport من أهم القنوات الرياضية العربية المتواجدة على الأقمار الصناعية، حيث تحرص القناة على تقديم أقوى مباريات كرة القدم الحصرية العالمية و العربية، كما تحرص القناة على تقديم كافة الرياضات الأخرى التي يهتم بها الجميع ولهذا أصبح لديها الملايين من المتابعين من جميع دول الوطن العربي، كما أن القناة تحرص على تقديم افضل البرامج الرياضية و استديوهات التحليل لهذا يبحث الجميع عن أحدث تردد للقناة.

استقبل تردد قناة SSC Sport الرياضية

مع بداية عام 2022 تبدأ جميع القنوات بالتحديث و تغير ترددها ولهذا يبحث الجميع عن ترددات القنوات الجديدة، ولذلك سنقدم لكم احدث تردد لقناة SSC Sport الرياضية على جميع الأقمار الصناعية وهو:

التردد الاولي

القمر الصناعي العرب سات. التردد 12418. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة HD

التردد الثاني:

القمر الصناعي النايل سات التردد 12523 الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. دقة الجودة HD.



نبذة عن قناة SSC Sport الرياضية

تم اطلاق قناة SSC Sport الرياضية في يوليو 2021، هي قناة سعودية، تحصصت في مجال الرياضية، القناة تهتم بكافة انواع الرياضات المختلفة مثل كرة القدم، التنس و كره اليد، كره السله وغيرهم من الرياضيات، القناة تحرص على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية واستوديوهات التحليل، ومن اهم المباريات التي تقوم القناة بعرضها هي:

موعد لا يؤمن بالتنبؤ

موعد لم ولن يكن لعشاقه فقط… بل للجميع أهــــــــــــــــــــــــلا #السوبر_الاسباني_بالرياض 🏆🇪🇸🇸🇦 pic.twitter.com/bGLcXJEcJx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2022