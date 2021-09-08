أحدث تردد لقناة SSC SPORT المجانية الجديدة علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

يظهر كل يوم العديد من القنوات الفضائية الجديدة على مختلف الأقمار الصناعية، حيث ظهر منذ شهر أجدد القنوات الفضائية وهي قناة SSC الرياضية، حيث تم الإعلان عنها منذ أشهر معدودة، حيث أن الجميع يتنبأ ان تكون هذه القناة من أقوى قنوات الرياضية في الشرق الأوسط، ومنذ أن تم ظهورها على الأقمار الصناعية وهي متألقة بعرض أفضل مباريات الدوري الإنجليزي الدوري المحلي.

استقبال تردد قناة SSC الرياضية الجديدة

نقدم لكل عاشقي الرياضة بمختلف الدول العربية والشرق الأوسط تردد أجدد القنوات الفضائية المتخصصة في مجال الرياضة وهو قناة SSC الرياضية السعودية، حيث أن تلك القناة سوف تكون علامة رياضية تقدم لكم محبي الرياضية كل ما يبحثون عنها سواء من مشاهدة المباريات الحصرية أو من خلال البرامج المميزة جداً، وإليكم التردد وهو:

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات:

التردد: 12562.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC الرياضية على العرب سات:

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC الرياضية على البدر سات:

التردد: 12418.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

نبذة عن قناة SSC الرياضية السعودية الجديدة

ظهرت قناة SSC الرياضية يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2021 م، فهي قناة سعودية ضمن قنوات MBC، فهي قناة رياضية تقدم كل ما هو متعلق بالرياضة بكافة أنواعها المتخلفة.

كما أنها قد أعلنت أنها سوف تذيع جميع مباريات الدوري السعودي، والمباريات العالمية المشفرة، كما أنها تضم مجموعة من البرامج التحليلية.