أحدث تردد لقناة SSC المفتوحة الناقلة للدورى السعودى 2022/2023

بعد انتظار وترقب من محبي الكرة السعودية لمعرفة الناقل الحصرى لمباريات الدورى السعودى ومنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة كأس السوبر السعودى تم الإعلان رسميا من خلال رابطة الدورى السعودى للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تم التعاقد من شبكة قنوات SSC وإعتبارها ناقلًا حصريًا لكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي لثلاثة مواسم بـ 900 مليون ريال

البطولات التى يتم بثها عبر شبكة قنوات SSC

يمتاز التعاقد للمواسم الثلاثة القادمة بزيادة عدد البطولات المعروضة والتى تشمل كل البطولات الرسمية في المملكة العربية السعودية و دورى أبطال آسيا وكأس الإتحاد الآسيوي والتصفيات المؤهلة لكأس العالم و دورى كرة القدم الأمريكية وسباقات فورميلا وكأس السوبر الاسبانى والدورى البرتغالى والبرازيلى والتي سيتم بثها مع اتساع دائرة البث فى شمال إفريقيا وعبر منصة شاهد الرقمية و GOBX الفضائية و قنوات SSC مع وجود طاقم تعليق متميز مثل فهد العتيبى وعيسى الحربين و عبدالله الحربى ومجموعة من المعلقين البارزين فى كل البطولات التى يتم بثها عبر قنوات SSC

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تردد قناة SSC الناقل الحصري للبطولات السعودية

يتم بث قنوات SSC عبر قمر عرب سات 26 بنفس الية الموسم الماضي على تردد 12418 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 بتصحيح 3/4 حيث يتم البث المجاني من خلال القنوات أربع قنوات بتقنية SD ويتم بث عدد ثماني قنوات مشفرة بتقنية HD كما يمكن إستقبال البث من خلال القمر الصناعى نايل سات عبر تردد 12523 الإستقطاب عمودي بمعدل ترميز 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة SSC السعودية عبر العربسات 2022

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الرياضية السعودية لنقل الدوري السعودي

يمكن من خلال استوديو تحليلي ما قبل وبعد الاجتماع يضم بعض أبرز لاعبي اللعبة السابقين لأبرز المباريات على قنوات ssc الرياضية، كما يعد الدوري السعودي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، أهم حدث للقناة التي تنقله رسميًا، القناة المشفرة والتي يمكن الوصول إليها فقط داخل المملكة العربية السعودية من المرجح أن تحصل على عدد كبير من الحقوق القارية والدولية على مستوى الأندية والفرق في المستقبل القريب.