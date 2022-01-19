أحدث تردد لقناة نجوم هوليود Nojoom Hollywood الجديد 2022 على نايل سات لعشاق افلام الرعب والاكشن

يبحث عدد كبير من محبي وعاشقي أفلام الرعب والاكشن عن أحدث تردد لقناة نجوم هوليود Nojoom Hollywood بعد أن تعرض القناة إلى الإغلاق لمدة شهرين بسبب التحديثات الجديدة، ولذلك يتساءل الجميع عن احدث تردد للقناة حيث تعد قناة نجوم هوليود Nojoom Hollywood من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية المدبلجة كما تهتم القناه بعرض اقوي افلام الرعب والاكشن، لذلك هناك الملايين من المتابعين للقناة من جميع دول الوطن العربي.

استقبل أحدث تردد لقناة نجوم هوليود Nojoom Hollywood الجديد

سنقدم لكم أحدث تردد لقناة نجوم هوليود Nojoom Hollywood على النايل سات وهو:

القمر الصناعي النايل سات. التردد 12562. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

نبذة عن قناة نجوم هوليود Njoom Hollywood

ظهرت قناة نجوم هوليود Nojoom Hollywood على الأقمار الصناعية يوم 4 سبتمبر 2020 م، هي قناة مصرية، تخصصت القناة في عرض الأفلام الأجنبية المدبلجة و تهتم بالاخص بأفلام الرعب والاكشن لذلك استطاعت في وقت قصير جيد أن تحقق نجاح كبير فأصبح هناك الملايين الذين يقومون بمتابعة القناة من جميع دول الوطن العربي.

خطوات استقبال تردد قناة نجوم هوليود NOjoom Hollywood